Eaton приобрел контрольный пакет акций Ulusoy Elektrik

26 марта 2019, 11:45

Компания-поставщик решений для управления энергией Eaton достигла договоренности о приобретении 82,275 % контрольного пакета акций Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve Ticaret A.S.

Ulusoy Elektrik является ведущим производителем распределительных устройств с головным офисом в Анкаре (Турция) и производит в основном оборудование среднего напряжения для компаний промышленного и коммунального сектора. Покупная цена акций составляет приблизительно $214 млн на безденежной и бездолговой основе. Речь идет о полном пакете привилегированных и обыкновенных акций Sait Ulusoy, Kubilay Hakki Ulusoy, Enis Ulusoy и Akgul Ulusoy и составляет 90,153% от контрольного пакета.



В соответствии с турецкими стандартами финансовой отчетности выручка компании Ulusoy Elektrik за 12-месячный период, закончившийся 30 сентября 2018 года, составила 555 млн лир ($126 млн по среднему обменному курсу за период), а показатель EBIT составил 158 млн лир ($36 млн по аналогичной ставке).

Основанная в 1985 году компания насчитывает около 780 сотрудников и владеет производственными мощностями в Турции и Индонезии. Продукция компании включает распределительные устройства среднего напряжения, распределительные трансформаторы среднего напряжения, подстанции и системы кабельной связи среднего напряжения.

«Мы собираемся использовать технологии Ulusoy Elektrik в своих системах распределения питания семейства IEC и заказных решениях для стабилизации напряжения. Кроме того, данная сделка увеличит нашу конкурентоспособную производственную базу с большими возможностями и расширит доступ к рынку средневольтного оборудования в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке», – заявила Ревати Адвайти (Revathi Advaithi), главный исполнительный директор электротехнического подразделения Eaton.

Сделка подлежит закрытию в соответствии с общепринятыми условиями и одобрению регулирующими органами и, как ожидается, будет закрыта в первой половине 2019 года. В рамках договоренности некоторые независимые предприятия с ожидаемой выручкой около $3 млн в 2018 году не были включены в сделку.

Окончательная покупная цена будет скорректирована в сторону увеличения или уменьшения до уровня чистой денежной наличности на момент закрытия сделки. В соответствии с требованиями турецкого законодательства Eaton планирует подать заявку на проведение обязательного тендера на продажу оставшихся акций вскоре после закрытия сделки.

