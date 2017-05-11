Киевстар в 1-м квартале 2017 инвестировал около 740 млн грн

11 мая 2017, 14:15

В 1 квартале 2017 национальный телеком оператор укрепил лидерство как в показателе NPS (индекс лояльности клиентов), так и долю рынка в доходах.

Капитальные инвестиции Киевстар в 1 квартале 2017 составили 737 млн грн и, в основном, были направлены на модернизацию инфраструктуры и активное строительство сети 3G. Так, в 1 квартале 2017 доступ к услугам 3G Киевстар стал возможен для 64% населения Украины, тогда как в аналогичном квартале прошлого года этот показатель составлял 40%. На сегодня территория сети 3G Киевстар охватывет свыше 7 500 населенных пунктов.

В 1 квартале 2017 количество клиентов мобильной связи Киевстар выросло на 3%, до 26 млн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным в результате снижения оттока и увеличения количества новых подключений вследствие внедрения новых выгодных предложений для сегмента массового рынка. ARPU (средний доход от одного клиента) вырос на 7,9% до 45 грн.

Общий доход в 1 квартале 2017 увеличился на 12%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 3,9 млрд грн, что связано с популярностью коммерческих предложений компании, а также ростом числа пользователей мобильного интернета и увеличением на 70% доходов от услуг мобильной передачи данных. По сравнению с 1 кварталом 2016 показатель среднего потребления мобильного интернета вырос в три раза.

Доходы от услуг фиксированной связи увеличились до 295 млн грн, что на 14% больше, чем в 1 квартале 2016. Рост в этом сегменте обусловлен популярностью услуги «Домашний Интернет». Так, количество домохозяйств, использующих этот сервис, увеличилось до 818 тысяч, при этом ARPU клиентов вырос на 14%, до 69 грн.

Показатель EBITDA в 1 квартале 2017 увеличился на 14%, до 2,1 млрд грн, а маржа EBITDА составила 53,6%.

В 1 квартале 2017 Киевстар перечислил в бюджеты разных уровней свыше 1 млрд грн налогов и отчислений. Напомним, что за 20 лет работы в Украине компания уплатила в госбюджет свыше 50 млрд грн. Согласно данным журнала «Вестник. Рейтинг», который издается при поддержке ГФС Украины, Киевстар входит в ТОП-20 компаний, осуществляющих наибольшие выплаты в бюджет страны и является плательщиком налогов №1 среди предприятий отрасли связи.