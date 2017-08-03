Доходы от услуг интернета Укртелеком выросли почти на 6%

Во втором квартале 2017 года Укртелеком продолжил увеличивать доходы от предоставления услуг широкополосного доступа в массовом сегменте почти на 3%, в бизнес-сегменте – на 20%.
Общий доход Укртелекома остается стабильным, и во 2 квартале 2017 года он составил более 1,63 млрд грн. Доход от телекоммуникационных услуг – 1,43 млрд грн, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Основное негативное влияние на уровень телекоммуникационных доходов от услуг фиксированной связи привело к уменьшению доходов межоператорского направления на 17% из-за уменьшения объемов трафика, в том числе международного, на 15%.
По результатам второго квартала 2017 года EBITDA составила 503 млн грн. Маржа EBITDA осталась на достаточно высоком уровне и составляет 30,7%.
Второй квартал компания завершила с прибылью в размере почти 232 млн грн.
Продолжают расти доходы от предоставления услуг широкополосного доступа в интернет. По сравнению с прошлым годом в бизнес-сегменте они увеличились на 20% до почти 74 млн грн. Доходы от предоставления услуг частным пользователям составили 314,5 млн грн, что на 2,7% больше, чем во 2 квартале 2016 года. Компания продолжает расширять покрытие и улучшать качество услуг. Во втором квартале услуги ШПД появились еще в 32 новых населенных пунктах. В 36 городах и селах абонентам, которые пользовались технологией ADSL, предложена возможность подключения к оптическому доступу (технология FTTB). В целом интернетом от Укртелекома пользуются жители почти 2170 населенных пунктов Украины.
В то же время по сравнению с предыдущим годом уменьшились доходы от фиксированной телефонии: в массовом сегменте на 7%, в корпоративном – почти на 3%. В целом сейчас они составляют около 756 млн грн. Это обусловлено рядом причин, в том числе и уменьшением абонентской базы за год почти на 15%. Сегодня активная база составляет более 5 млн телефонных линий. Главные причины сокращения базы – систематические кражи медного кабеля (11,2 тысяч случаев за полгода) и отток, связанный с использованием мобильной телефонии.
В корпоративном сегменте Укртелеком реализовал ряд проектов, которые обеспечивают рост доходов на рынке Дата-центров, благодаря новым сервисам. Началась коммерческая эксплуатация «облачной» услуги, ресурсы которой размещены в Дата-центре «Dattum» в г. Рига (Латвийская республика, ЕС).
По сравнению с предыдущим годом выросли инвестиции в развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Их объем достиг 313 млн грн. Продолжается модернизация сети в шести крупнейших городах, где услугами обновленной сети уже пользуется около 200 тыс. абонентов.
Во 2 квартале 2017 года Укртелеком уплатил около 460 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.
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