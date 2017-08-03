Интернетом от Укртелекома пользуются жители почти 2170 населенных пунктов

3 августа 2017, 16:02

Компания продолжает расширять покрытие и улучшать качество услуг.

В этом году услуги широкополосного доступа к сети интернет появились еще почти у полсотни новых населенных пунктов Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областей.



В 36 городах и селах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей абонентам, которые пользовались технологией ADSL, предложена возможность подключения к оптическому доступу (технология FTTB).



В целом нтернетом от Укртелекома сейчас пользуются жители почти 2170 населенных пунктов Украины.

Оператор и в дальнейшем будет заниматься реализацией проектов по инернетизации страны. Напомним, что во втором квартале 2017 доходы от услуг интернета выросли почти на 6%. По сравнению с прошлым годом в бизнес-сегменте они увеличились на 20% до почти 74 млн грн. Доходы от предоставления услуги частным пользователям составили 314,5 млн грн, что на 2,7% больше, чем во 2 квартале 2016 года.