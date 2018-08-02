Запуск 4G, 400 тысяч новых абонентов и 4 млрд в бюджет: Киевстар во 2 квартале

В апреле-июне этого года количество абонентов Киевстар, которые используют мобильный интернет, выросло на 21%, а потребление дата-трафика – на 139%, в сравнении со 2 кварталом 2017.
Благодаря доступным безлимитным тарифам, абоненты Киевстар стали активнее использовать услуги мобильного интернета. Так, объемы потребления дата-трафика в апреле-июне 2018 года, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, выросли на 139% - в среднем до 1,8 ГБ на абонента. Потребление услуг голосовой связи остается стабильным: во 2 квартале 2018 года в среднем использовано 580 минут на абонента, что на 1,2% больше, чем годом ранее.
В сравнении со 2 кварталом 2017 года, количество пользователей мобильного интернета Киевстар выросло на 21%, до 13,5 млн. Общее количество активных абонентов Киевстар на конец 2 квартала 2018 года было 26,5 млн, что на 400 тысяч больше, чем годом ранее.
Во 2 квартале 2018 количество клиентов «Домашнего Интернета» выросло на 6,5% по сравнению со 2 кварталом 2017 года, до 858 тысяч. При этом услуга, в среднем, обходилась клиенту «Домашнего Интернета» всего лишь в 72 грн в месяц. Напомним, что Киевстар – единственный телеком оператор, который предоставляет клиентам уникальный продукт на базе фиксированной, мобильной связи и телевидения (услуга FMC).
«Рост потребления услуг, увеличение количества абонентов, запуск новых технологий связи – это лишь немногие качественные изменения, которые положительно повлияли на наши финансовые результаты во 2 квартале 2018 года, - комментирует Александр Комаров, исполняющий обязанности президента Киевстар временно. – Компания продолжает уверенно лидировать на телеком рынке Украины».
Во 2 квартале 2018 года Киевстар запустил услуги связи стандарта 4G/LTE, после приобретения в феврале и марте лицензий на радиочастотный спектр в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц. Успешное развитие новых технологий связи, обеспечение максимально качественного покрытия территории Украины высокоскоростным мобильным интернетом, способствовало укреплению лидерства компании на конкурентном телеком рынке.
Внедряя технологию 4G, Киевстар не забывает и о 3G, устанавливая новые базовые станции и увеличивая покрытие по всей Украине. Так, на конец 2 квартала 2018 года услуга «3G Киевстар» доступна на территории, где проживает 74% жителей Украины. При этом капитальные инвестиции (без учета стоимости лицензий за частоты) во 2 квартале 2018 года составили 927 млн грн, что практически на 32% больше, чем во 2 квартале 2017 года.
Общий доход компании за отчетный период вырос на 11,4%. При этом, доходы от мобильного интернета за год увеличились почти на 69%, их доля составляет 35% в общем доходе от услуг мобильной связи компании.
Во 2 квартале 2018 года Киевстар перечислил в бюджет Украины почти 4 млрд грн налогов, сборов и платежей за лицензии. А за 1 полугодие 2018 сумма всех выплат компании в государственный бюджет достигла 6,8 млрд грн. Напомним, Киевстар - главный плательщик в бюджет на телеком-рынке и по результатам 2017 года входит в ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков Украины.
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