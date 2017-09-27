Использование дата-трафика в роуминге Киевстар выросло в 4,5 раза

27 сентября 2017, 12:45

Этим летом еще больше абонентов Киевстар воспользовались услугами роуминга, среди них значительно выросло потребление мобильного интернета и голосовых услуг.

К примеру, потребление дата-трафика в июне-августе 2017 года выросло на 350% или в 4,5 раза.

Количество абонентов Киевстар, которые воспользовались услугами мобильного оператора в роуминге этим летом выросло на 20%. Благодаря доступным тарифам на голосовые и интернет услуги значительно увеличилось и их потребление. В среднем одним абонентом в роуминге 350 Мб было использовано 350 Мб мобильного дата-трафика. Вместе с ростом потребления дата-трафика, выросло и потребление голосовых услуг – на 31%.

Перечень самых популярных стран для общения в роуминге среди украинских туристов этим летом почти не изменился. Как и в прошлом году в него вошли: Польша, Турция, Германия, Египет, Италия, Чехия и Венгрия, Россия и Белоруссия. Румыния этим летом оказалась популярнее Молдовы среди абонентов Киевстар.

Именно благодаря росту потребления мобильных услуг в роуминге Киевстар, мобильному оператору удалось добиться значительно лучших условий для своих абонентов. Так, в июле этого года было объявлено об очередном снижении стоимости роуминга в 30 странах. Среди них, Соединенные Штаты Америки, Канада, Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Египет.

Киевстар предоставляет услуги международного роуминга на 5 континентах, в 195 странах по доступным условиям: звонки от 2 грн за минуту (пакет 15 минут стоимостью 30 грн в день пользования), Интернет от 0,35 грн за мегабайт (пакет 100 МБ стоимостью 35 грн в день пользования), SMS - 1,00 грн (пакет 25 SMS стоимостью 25 грн в день пользования). Абонентам больше не нужно заказывать дополнительные услуги или осуществлять настройку, поскольку роуминг будет подключен автоматически.