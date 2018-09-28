Абоненты Киевстар используют в роуминге 400 мегабайт мобильного интернета

28 сентября 2018, 11:15

Этим летом количество абонентов национального оператора, которые зарегистрировались в роуминге, выросло на 36%.

Они использовали в 2 раза больше мобильного интернета чем летом 2017 года. Что интересно, количество абонентов Киевстар, посетивших страны Европейского союза, увеличилось за год в 1,5 раза.

Благодаря доступным тарифам на интернет и звонки за границей, продолжает увеличиваться их потребление. Так, в среднем абонент, который подключает мобильный интернет, использует 400 мегабайт в роуминге. В общем, использование мобильного интернета в роуминге в июне-августе 2018 года возросло более чем в 2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Вместе с ростом количества дата-пользователей и объема мобильного трафика, продолжает расти и использования голосовых услуг – этим летом абоненты Киевстар звонили из-за границы своим родным и друзьям на 29% больше.

Среди стран, которые являются наиболее популярными у абонентов Киевстар, которые пользуются роумингом – Польша, Турция, Германия, Венгрия, Италия, Россия, Румыния, Беларусь, Молдова, Чехия.

Благодаря росту использования мобильного интернета в роуминге, Киевстар удалось добиться от иностранных партнеров лучших условий для своих абонентов. Так, в 2017 году была снижена стоимость услуг в роуминге в 34 странах, среди которых – США, Канада, Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Египет. А в июне 2018 года Киевстар предложил своим абонентам возможность обмена текстовыми сообщениями в Viber и WhatsApp без тарификации мобильного интернета в 95 странах мира.

Киевстар предоставляет услуги международного роуминга на 5 континентах, в 195 странах по доступным условиям: звонки от 2 грн за минуту (пакет 15 минут стоимостью 30 грн в день пользования), Интернет от 0,35 грн за мегабайт (пакет 100 МБ стоимостью 35 грн в день пользования), SMS – 1,00 грн (пакет 25 SMS стоимостью 25 грн в день пользования). Для того, чтобы воспользоваться выгодными условиями в роуминге, абонентам нужно лишь пополнить свой счет перед поездкой.