Абоненты Киевстар стали активнее пользоваться интернетом в роуминге

27 февраля 2020, 13:15

По итогам 2019 абоненты Киевстар использовали в роуминге в 2 раза больше мобильного интернета, чем в 2018 году. В среднем один абонент использовал за рубежом 550 мегабайтов.

Не менее популярными остаются звонки родным и близким в Украину. В среднем один абонент использовал в 2019 году 16 минут для звонков в роуминге.

Всего абонентов Киевстар, которые в прошлом году пользовались роумингом, стало на 18% больше, чем годом ранее. А рейтинг стран, куда они путешествовали, возглавляет Польша, далее следуют: Турция, Германия, Италия и Египет. Интересно, что в странах Европейского союза побывало 65% всех абонентов-путешественников Киевстар.

В 2019 году Киевстар активно работал над расширением для своих клиентов 4G интернета в роуминге. Сейчас скоростным мобильным интернетом четвертого поколения можно воспользоваться в 61 стране мира, среди которых все популярные туристические направления.

Благодаря росту числа абонентов, которые активно пользуются мобильным интернетом в роуминге, в апреле 2019 года Киевстар удалось запустить новую выгодную услугу "Идеальный роуминг", по условиям которой интернет стоит от 0,1 грн за 1 мегабайт, а звонки от 1 грн за минуту разговора. Чтобы получить индивидуальное предложение от оператора, необходимо набрать бесплатный номер *505#, или ввести свой номер на сайте оператор.