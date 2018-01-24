Дата-трафик в роуминге Киевстар вырос в два раза

24 января 2018, 9:15

За период новогодних праздников 2017-2018 роумингом от лидера телеком-рынка Украины воспользовалось на 15% больше абонентов, чем в прошлом году. Наибольшим спросом пользуются звонки.



Абоненты Киевстар стали активнее общаться за границей. Не стали исключением и новогодние праздники. С 30 декабря 2017 года по 14 января 2018-го, количество пользователей роуминга выросло на 15%, а количество пользователей мобильного интернета – на 207%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Голосовая связь остается самой востребованной услугой, на втором месте – SMS, на третьем – мобильный интернет. Но его популярность растет – по сравнению с прошлым годом, объем использованного дата-трафика увеличился в два раза.



Самыми популярными странами для общения в роуминге среди украинских туристов в новогодние праздники стали Польша, Россия, Молдова, Румыния, Беларусь, Германия, Италия, Чехия, Венгрия и Египет.

«Я рад, что нам удалось предложить на самом деле доступный роуминг от Киевстар. Наши абоненты активно общаются с родными, друзьями и коллегами, когда бывают за рубежом и не считают нужным менять SIM-карты или искать бесплатный Wi-Fi», - говорит Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Киевстар предоставляет уникальные условия общения в 90 странах по выгодным тарифам: звонки от 2 грн за минуту, интернет от 0,35 грн за мегабайт, SMS – 1,00 грн/SMS. Причем тарифы включаются автоматически, как только абонент совершает звонок, выходит в интернет, или отправляет SMS.











