Абоненты Киевстар стали активнее пользоваться роумингом в 2018 году

6 февраля 2019, 13:45

В 2018 году количество абонентов Киевстар, которые пользовались услугами международного роуминга, выросло на 32%, по сравнению с 2017 годом.

Использование мобильного интернета в роуминге выросло более чем в два раза, а именно на 114%.

Не менее популярными продолжают быть звонки родным и близким в Украину: использование голосовых услуг в роуминге выросло за год более чем на 30%.

Продолжает расти количество украинцев, которые путешествуют в страны Европейского Союза – в 2018 году их было почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Если же сравнивать количество украинцев, которые путешествовали в страны ЕС в 2016 (до принятия безвизового режима) и в 2018 году, то их стало почти на 80% больше.

Самыми популярными странами у абонентов Киевстар по итогам года стали Польша, Россия, Турция, Германия, Египет, Венгрия, Италия, Чехия, Беларусь и Румыния. Меньше всего абонентов, которые пользовались роумингом в прошлом году, было в Королевстве Свазиленд, всего 2 человека. Во время новогодних праздников, с 24 декабря 2018 года до 14 января 2019 года, больше всего украинцев за границей было в Египте, Германии, Италии, Чехии, Польше, Испании, Австрии, Франции, Венгрии и АОЭ.

Благодаря постоянному росту количества абонентов, которые пользуются мобильной связью в роуминге, а также благодаря значительному росту дата-трафика, Киевстар продолжает предлагать еще более выгодные условия для общения. Так в 2018 году Киевстар уменьшил стоимость роуминга сразу в 25 странах: звонки от 2 грн/минута, мегабайт мобильного интернета – от 0,35 грн, SMS-сообщение – от 1 грн.

Всего Киевстар предоставляет услуги международного роуминга на 5 континентах, в 195 странах. Абонентам больше не нужно заказывать дополнительные услуги или осуществлять настройку, поскольку роуминг подключается автоматически, как только абонент начинает пользоваться услугами мобильной связи. Все, что необходимо сделать, пополнить свой счет перед путешествием.





