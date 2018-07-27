За 2 года использование мобильного интернета за границей выросло в 15 раз

27 июля 2018, 9:15

Абоненты Киевстар продолжают активно использовать мобильную связь в роуминге. Во втором квартале 2018 года значительно выросло количество дата-пользователей: их стало на 63% больше.

«Украинцы больше не боятся роуминга! Они не только звонят своим родным или друзьям во время путешествия, но и активно пользуются мобильным интернетом. С 2016 года, когда мы пересмотрели тарифы и предложили новые более выгодные для абонентов условия тарификации, потребление мобильного интернета в роуминге выросло более чем в 15 раз. И все, что нашим абонентам нужно для комфортного использования интернета – пополнить счет перед путешествием» – комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Во втором квартале 2018 года абоненты Киевстар в роуминге – роумеры – еще активнее пользовались мобильным интернетом во время своего пребывания за границей. В среднем один абонент дата-пользователь расходовал в роуминге 520 Мб.

Общее количество абонентов, которые пользовались роумингом выросло на 20%. 85% из них путешествовали в страны Европейского союза. А общее количество абонентов, которые пользовались роумингом именно в странах ЕС, выросло на 33%.

Стабильно растущее количество абонентов, которые используют мобильный интернет в роуминге и, следовательно, общий рост дата-трафика позволяют оператору предлагать новые условия. В частности, с июня этого года обмен текстовыми сообщения в популярных приложениях Viber и WhatsApp для абонентов Киевстар – без тарификации мобильного интернета в 95 странах мира. Чтобы воспользоваться выгодными условиями в роуминге абонентам необходимо только пополнить свой счет перед путешествием. Им больше не нужно заказывать дополнительные услуги или осуществлять настройку, поскольку роуминг будет подключен автоматически.

Всего Киевстар предоставляет услуги международного роуминга на 5 континентах, в 195 странах по доступным тарифам: звонки от 2 грн за минуту (пакет 15 минут стоимостью 30 грн в день пользования), Интернет от 0,35 грн за мегабайт (пакет 100 МБ стоимостью 35 грн в день пользования), SMS - 1,00 грн (пакет 25 SMS стоимостью 25 грн в день пользования).

