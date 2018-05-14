На 100% больше дата трафика и полмиллиона новых клиентов - Киевстар

В январе-марте этого года количество абонентов Киевстар, которые используют мобильный интернет, выросло на 14%, а среднее потребление дата-трафика увеличилось до 1,5 ГБ на пользователя.
Киевстар продолжает укреплять лидерство на рынке мобильной связи Украины. Так, по сравнению с 1 кв 2017 года количество пользователей мобильного интернета выросло на 1,6 млн, а клиентов «Домашнего интернета» стало больше на 20 тыс. Общее количество активных абонентов выросло на 500 тысяч - до 26,5 млн - по сравнению с 1 кв.2017.
Благодаря доступным безлим-тарифам, абоненты Киевстар стали активнее использовать мобильный интернет. Среднее потребление мобильного дата-трафика в месяц выросло на 121% - до 1,5 ГБ на абонента. Но украинцы по-прежнему любят звонить друг другу – в среднем они используют 586 минут в месяц на пользователя, на 2% больше, чем в 1 кв 2017. В то же время средний счет на абонента (ARPU) увеличился лишь на 4 грн, до 49 грн в месяц.
Клиенты «Домашнего интернета» активно пользуются специальным предложением по которому получают скидку до 50% при подключении интернета, мобильной связи и телевидения. При этом в 1 кв.2018 услуга «Домашнего Интернета» в среднем обходилась клиенту всего лишь в 72 грн в месяц.
Рост потребления услуг и увеличение количества абонентов положительно повлияли на финансовые результаты компании. Так, в 1 кв 2018 общий доход компании вырос на 10%. Доходы от мобильной связи выросли почти на 11%. При этом, доходы от мобильного интернета за год увеличились почти на 59%, их доля составляет 33% в общем доходе от мобильной связи.
«Мы инвестировали много сил и средств в развитие мобильной связи в Украине, постоянно обновляем оборудование и приобрели больше всего спектра для внедрения 4G – и все ради того, чтобы наши абоненты пользовались самой качественной и современной связью Киевстар», - говорит Петр Чернышов, президент Киевстар, СЕО Бизнес Единицы Евразия. – Нас очень радует, что все больше жителей Украины пользуются мобильным интернетом для общения, работы и образования».
Капитальные инвестиции (без учета стоимости лицензий) составили 687 млн грн. Киевстар продолжил развитие сети 3G, инвестируя в расширение покрытия. Так, на конец 1 кв 2018 услуга 3G Киевстар доступна на территории, где проживает 74% жителей Украины. Напомним, что в 1 кв 2018 Киевстар в результате тендеров стал обладателем лицензий на радиочастоты в диапазонах 2600 и 1800 МГц. В апреле 2018 года компания начала предоставлять услуги связи 4G.
В 1 кв 2018 Киевстар перечислил в бюджет Украины свыше 2,9 млрд грн налогов и сборов.
Последние новости
- Безопасность | Вчера, 18:55
Check Point обнаружил уязвимости смартфонов LG
- Бизнес | Вчера, 18:15
ООО "ТРК "Студия 1+1" будет частично принадлежать сотрудникам
- Гаджеты | Вчера, 17:45
ViewSonic выпускает обновленную серию дисплеев ViewBoard UHD 4K
- Бизнес | Вчера, 17:30
Как выгодно купить Iphone X в Киеве в рассрочку
- Бизнес | Вчера, 17:15
Покупатели Galaxy S9 / S9+ и Note8 получат беспроводную колонку JBL Pulse3 в под
- Связь | Вчера, 16:45
На 100% больше дата трафика и полмиллиона новых клиентов - Киевстар
- Железо | Вчера, 16:15
Full HD-мониторы Philips 221B8 и 243S5
- Гаджеты | Вчера, 15:45
Huawei объявляет о начале продаж в Украине смартфона Y6 2018
- Железо | Вчера, 15:15
Deepcool NEW ARK 90 Electro Limited Edition - лимитированная версия корпуса
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 12:57
Deepcool DA700 EU: "твоя личная бронзовая электростанция"!
- Аналитика | Вчера, 10:52
Мобильные новости №69: Киевстар предлагает оплачивать парковку "Мобильными деньгами"
- Аналитика | Позавчера, 20:01
Дайджест №231: подробности о Galaxy S8 Lite и смарт-часах LG LM-W315
- Обзоры | 8 мая, 14:38
Sigma mobile Smart Fruit PS-44: сетевой фильтр с лимонным, апельсиновым и мятным дизайном
- Обзоры | 8 мая, 14:21
SVEN PS-470 – крутая портативная акустика с дизайном в стиле бумбокс
- Аналитика | 7 мая, 15:17
Мобильные новости №68: отчет Киевстар о первых абонентах 4G
- Аналитика | 7 мая, 14:02
Дайджест №230: подробности о Samsung Galaxy S10 и продажи VR-шлема Oculus Go
- Аналитика | 2 мая, 23:58
Мобильные новости №67: самостоятельная замена SIM-карты на USIM для клиентов Vodafone
- Аналитика | 2 мая, 23:47
Дайджест №229: дата анонса OnePlus 6 и старт продаж ASUS ZenFone 5 Lite в Украине
Популярные новости
- Технологии | Вчера, 14:15
Чем удивляла Linkos group на последней конференции по безбумажным решениям 5.00
- Железо | 11 мая, 12:45
Беспроводная цифровая микрофонная система Sennheiser Digital 6000 награждена 5.00
- Железо | 10 мая, 11:15
ASRock представила новые компактные ПК DeskMini 310 Series 5.00
- Безопасность | Вчера, 18:55
Check Point обнаружил уязвимости смартфонов LG 0.00
- Бизнес | Вчера, 18:15
ООО "ТРК "Студия 1+1" будет частично принадлежать сотрудникам 0.00
- Гаджеты | Вчера, 17:45
ViewSonic выпускает обновленную серию дисплеев ViewBoard UHD 4K 0.00
- Бизнес | Вчера, 17:30
Как выгодно купить Iphone X в Киеве в рассрочку 0.00
- Бизнес | Вчера, 17:15
Покупатели Galaxy S9 / S9+ и Note8 получат беспроводную колонку JBL Pulse3 в под 0.00
- Связь | Вчера, 16:45
На 100% больше дата трафика и полмиллиона новых клиентов - Киевстар 0.00