14 мая 2018, 16:45

На 100% больше дата трафика и полмиллиона новых клиентов - Киевстар

В январе-марте этого года количество абонентов Киевстар, которые используют мобильный интернет, выросло на 14%, а среднее потребление дата-трафика увеличилось до 1,5 ГБ на пользователя.



Киевстар продолжает укреплять лидерство на рынке мобильной связи Украины. Так, по сравнению с 1 кв 2017 года количество пользователей мобильного интернета выросло на 1,6 млн, а клиентов «Домашнего интернета» стало больше на 20 тыс. Общее количество активных абонентов выросло на 500 тысяч - до 26,5 млн - по сравнению с 1 кв.2017.



Благодаря доступным безлим-тарифам, абоненты Киевстар стали активнее использовать мобильный интернет. Среднее потребление мобильного дата-трафика в месяц выросло на 121% - до 1,5 ГБ на абонента. Но украинцы по-прежнему любят звонить друг другу – в среднем они используют 586 минут в месяц на пользователя, на 2% больше, чем в 1 кв 2017. В то же время средний счет на абонента (ARPU) увеличился лишь на 4 грн, до 49 грн в месяц.



Клиенты «Домашнего интернета» активно пользуются специальным предложением по которому получают скидку до 50% при подключении интернета, мобильной связи и телевидения. При этом в 1 кв.2018 услуга «Домашнего Интернета» в среднем обходилась клиенту всего лишь в 72 грн в месяц.



Рост потребления услуг и увеличение количества абонентов положительно повлияли на финансовые результаты компании. Так, в 1 кв 2018 общий доход компании вырос на 10%. Доходы от мобильной связи выросли почти на 11%. При этом, доходы от мобильного интернета за год увеличились почти на 59%, их доля составляет 33% в общем доходе от мобильной связи.



«Мы инвестировали много сил и средств в развитие мобильной связи в Украине, постоянно обновляем оборудование и приобрели больше всего спектра для внедрения 4G – и все ради того, чтобы наши абоненты пользовались самой качественной и современной связью Киевстар», - говорит Петр Чернышов, президент Киевстар, СЕО Бизнес Единицы Евразия. – Нас очень радует, что все больше жителей Украины пользуются мобильным интернетом для общения, работы и образования».



Капитальные инвестиции (без учета стоимости лицензий) составили 687 млн грн. Киевстар продолжил развитие сети 3G, инвестируя в расширение покрытия. Так, на конец 1 кв 2018 услуга 3G Киевстар доступна на территории, где проживает 74% жителей Украины. Напомним, что в 1 кв 2018 Киевстар в результате тендеров стал обладателем лицензий на радиочастоты в диапазонах 2600 и 1800 МГц. В апреле 2018 года компания начала предоставлять услуги связи 4G.



В 1 кв 2018 Киевстар перечислил в бюджет Украины свыше 2,9 млрд грн налогов и сборов.

