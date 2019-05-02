Киевстар в 1 квартале 2019: больше инвестиций в 4G и новые возможности

В отчетном периоде Киевстар увеличил на 40% инвестиции в новые технологии; 4G связь появились в тысяче новых населенных пунктов; абоненты увеличили потребление услуг мобильного интернета вдвое.
В 1 кв 2019 Киевстар усилил свои позиции на высококонкурентном телеком рынке Украины, благодаря развитию новых технологий, успеху безлимитных тарифов и высокому качеству связи. Так, мобильным интернетом уже пользуется более 60% абонентов компании. Среднее потребление дата-трафика увеличилось на 98% по сравнению с 1 кв 2018, до 3 Гб на абонента. Потребление услуг мобильной телефонии также остается на высоком уровне – в среднем, абонент Киевстар использует 585 минут в месяц. В результате увеличения потребления мобильного интернета средний доход от абонента (ARPU) вырос до 60 грн, или на 22,8% по сравнению с 1 кв 2018.
Александр Комаров, президент Киевстар: «мы стали больше инвестировать и фокусируемся на инновациях, качестве и доступности услуг. Так, в 1 кв 2019 наши капитальные затраты достигли почти 1 млрд грн. В результате, сегодня связь 4G Киевстар работает на территории, где проживает 65% населения. Наш главный приоритет в том, чтобы новые технологии стали доступны каждому жителю Украины».
Доходы от услуг мобильной связи в 1 кв 2019 выросли на 20,6% в сравнении с аналогичным периодом 2018, до 4,763 млрд грн. Доходы фиксированной связи за этот же период увеличились на 11,4%, до 329 млн грн. В основном, благодаря росту на 11,9% количества абонентов услуги широкополосной передачи данных («Домашний Интернет»). Показатель ARPU клиентов «Домашнего Интернета» увеличился на 5,9%, в сравнении с 1 кв.2018, до 75 грн. Драйвером роста в этом сегменте остается уникальное предложение «Киевстар. Все вместе», по которому клиенты получают услуги мобильной связи, интернета и цифрового телевидения по единому счету, и экономят до 50% на абонентной плате.
В 1 кв 2019 мобильной связью пользовалось 26,3 млн абонентов. Незначительное уменьшение объясняется сокращением потребности в использовании абонентами нескольких SIMкарт. Эта тенденция наблюдается на телеком рынке Украины уже несколько лет, и связана с развитием «пакетных» тарифов. В то же время, количество абонентов, использующих мобильный интернет, продолжает увеличиваться. Так, в сети Киевстар в 1 кв 2019 таких абонентов стало на 19,3% больше, чем годом ранее.
Общий доход компании в 1 кв 2019 вырос на 20,3%, в сравнении с 1 кв 2018, до 4,772 млрд грн.
Капитальные инвестиции в 1 кв 2019 достигли 983 млн грн, на 43,1% больше, чем в 1 кв 2018. В основном, средства направлялись в развитие связи 4G и улучшение качества услуг высокоскоростного мобильного интернета.
В 1 кв 2019 Киевстар перечислил в бюджет Украины налогов и других платежей на общую сумму 1,675 млрд грн. Компания сохраняет лидерство в объемах платежей в госбюджет, что подтверждается данными рейтингов крупнейших плательщиков налогов Украины.
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