Киевстар в 3 кв 2019: больше инвестиций, больше пользователей интернета

7 ноября 2019, 12:15

Киевстар охватил связью 4G территорию, где проживает свыше 70% населения Украины, и обеспечил наибольшую скорость мобильного интернета.

В результате количество пользователей мобильного интернета выросло на 12%, а дата-трафик на абонента - на 69%.



В третьем квартале 2019 мобильной связью Киевстар воспользовалось 26,4 млн абонентов. Из них более 60% - мобильным интернетом. Количество таких пользователей в сравнении с 3 кв 2018 выросло на 12%. В среднем абонент Киевстар использует 566 минут в месяц, чуть больше, чем в 3 кв 2018. Тогда как использование мобильного интернета на абонента увеличилось на 69%, до 3969 Мб. Средний доход от абонента мобильной связи (ARPU) в 3 кв 2019 составил 69 грн.



Результаты компании прокомментировал Александр Комаров, Президент «Киевстар»: «Мы стали больше инвестировать в 4G и ежедневно подключаем новые населенные пункты – в основном, в сельской местности. Наши абоненты использовали почти вдвое больше дата-трафика, и для нас задача социальной важности – чтобы все жители Украины, независимо от того, где они живут, могли учиться, расти профессионально, заниматься предпринимательством с помощью скоростного мобильного интернета».



В 3 кв 2019 капитальные расходы Киевстар составили 1,4 млрд грн, на 86% больше, чем в аналогичном квартале 2018. Благодаря инвестициям в новые технологии компания существенно увеличила территорию сети 4G – на сегодня она охватывает 7885 населенных пунктов. По результатам тестов, которые проводила во втором и третьем кварталах 2019 международная компания Ookla на абонентских устройствах с поддержкой 4G, средняя скорость интернета в сети Киевстар – наивысшая в Украине.



Общий доход Киевстар в 3 кв 2019 вырос на 18,3%, до 5,8 млрд грн. Выручка от мобильной связи увеличилась на 18,8%, до 5,4 млрд грн. А выручка от мобильной передачи данных увеличилась на 36,9% в сравнении с з 3 кв 2018, до 2,8 млрд грн, и составляет 51% в общей сумме доходов от мобильной связи.



Доходы от услуг фиксированной связи в 3 кв 2019 выросли на 10,3% до 333 млн грн. Количество абонентов, которые подключили услугу «Домашний интернет», увеличилось на 11% и достигло 981 тыс. Средний доход от абонента этой услуги вырос на 4%, по сравнению с 3 кв 2018, до 74 грн на абонента. Это объясняется стабильным спросом на инновационное предложение Киевстар, которое дает возможность пользоваться мобильной и фиксированной связью, а также цифровым ТВ по единому счету, при этом существенно экономя на полном комплексе услуг.



Киевстар удерживает лидерство среди телеком операторов Украины по объемам выполнения обязательств перед государственным бюджетом - в 3 кв.2019 компания уплатила налогов, сборов и платежей за радиочастоты на сумму 2 млрд грн.















