Киевстар в 1 квартале 2020: больше инвестиций в 4G и помощь стране

7 мая 2020, 9:45

Киевстар увеличил на 37% инвестиции в новые технологии; 4G связь появилась в 2 тысячах новых населенных пунктах; абоненты увеличили на 62% использование мобильного интернета.



В 1 кв 2020 Киевстар укрепил свои позиции на телеком рынке Украины. Абоненты увеличили использование голосовой связи и интернета, что говорит об удовлетворении качеством услуг компании. Так, использование дата-трафика на абонента в среднем увеличилось на 62% в сравнении с 1 кв 2019. Количество абонентов, которые пользуются мобильным интернетом, увеличилось за этот период на 10,4% или до 17 млн. В 1 кв 2020 использование голосовой связи в расчете на абонента увеличилось на 3% до 603 минут.



Александр Комаров, президент Киевстар: "мы существенно увеличили инвестиции в качество связи и новые технологии, чтобы абоненты могли полноценно общаться, находясь дома. Также компания мобилизовала свои ресурсы, чтобы помочь стране как можно быстрее преодолеть эпидемию коронавируса. Мы выделили 30 млн грн благотворительной помощи для покупки медицинского оборудования, спасающего жизни тяжелобольных пациентов. И еще на 30 млн грн предоставили телеком услуг для поддержки абонентов на карантине".

В частности, Киевстар начислил бонусы на мобильные счета медицинских работников, предоставил доступ без платы за трафик к горячим линиям и веб-сайтам по профилактике коронавируса. Компания поддержала национальный проект “Всеукраинская школа онлайн” и предоставляет доступ к телеканалам, которые транслируют школьные уроки, без дополнительной платы. В период карантина Киевстар сделал консультации врачей в мобильном приложении "Doctor Online" бесплатными для абонентов всех телеком операторов. Бизнес-клиенты могут подключить без внесения абонплаты наиболее востребованные сервисы, которые позволяют работать дистанционно и вести деловую активность на должном уровне.

Доходы от услуг мобильной связи в 1 кв 2020 увеличились на 16,1% в сравнении с аналогичным периодом 2019, до 5,530 млрд грн. Больше половины этого дохода составили услуги мобильного интернета – рост на 22,4% в сравнении с 1 кв 2019. Средний доход от абонента (ARPU) увеличился на 17,4%. По мнению компании, этому способствовало более эффективное удовлетворение новых потребностей клиентов, в частности, в услугах 4G. Доходы фиксированной связи за этот же период увеличились на 16,9%, до 384 млн грн. Главным образом, благодаря росту на 18,8% доходов от услуги "Домашний Интернет". Показатель ARPU клиентов "Домашнего Интернета" увеличился на 7,6% в сравнении с 1 кв.2019.



В 1 кв 2020 мобильной связью пользовалось 26 млн абонентов. Незначительное уменьшение объясняется сокращением использования абонентами нескольких SIM карт, а также демографическими изменениями.



Общий доход компании в 1 кв 2020 вырос на 16,1% в сравнении с 1 кв 2019, до 5,950 млрд грн.

Капитальные затраты в 1 кв 2020 достигли 1,347 млрд грн, на 37,1% больше, чем в 1 кв 2019. В основном, средства были направлены на развитие сетей 4G и обеспечение высокого качества услуг. Территория 4G сети Киевстар охватывает 11 тысяч населенных пунктов, а возможность доступа к новым мобильным технологиям есть почти у 79% населения Украины.

В 1 кв.2020 произошли изменения в корпоративном управлении Киевстар. Так, компания привлекла к регулярным заседаниям Наблюдательного Совета внешних независимых советников – Главу правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева, Главу совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива и сооснователя инвестфонда Diligent Capital Partners Даниила Пасько. Опыт и экспертиза независимых советников призваны помочь компании лучше отвечать на вызовы индустрии и потребности общества.



В 1 кв 2020 Киевстар перечислил в бюджет Украины налогов и других платежей на общую сумму 2,394 млрд грн. Компания сохраняет лидерство по объемам отчислений в госбюджет среди других предприятий связи, что подтверждается рейтингами крупнейших плательщиков налогов Украины.