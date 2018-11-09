Киевстар в 3-м квартале 2018 года - рост дата-трафика 181%

9 ноября 2018, 11:15

Киевстар построил сеть 4G связи на территории, где проживает 50% населения Украины и предоставляет клиентам самый быстрый мобильный интернет по доступным тарифам.

В результате количество клиентов компании увеличилось до 26,6 млн, и они использовали втрое больше дата-трафика



26,6 млн абонентов воспользовались услугами Киевстар в 3 кв 2018, это на 0,5% больше, чем в июле-сентябре 2017-го. При этом каждый второй абонент использует услуги мобильного интернета – количество таких пользователей выросло на 23,5% и достигло 14,5 млн. Среднее потребление мобильного интернета в 3 кв.2018 увеличилось на 181% и достигло 2 347МБ на абонента, что выше, чем в ряде стран Европейского сообщества. При этом средний чек клиента (ARPU), в Украине самый доступный. Так, в сети Киевстар ARPU пользователя мобильной связи, по результатам 3 кв.2018, всего 57 грн.



Результаты работы компании в 3 кв 2018 прокомментировал Александр Комаров, исполняющий обязанности Президента Киевстар временно: «Украина стремительно сокращает технологический разрыв в телеком отрасли с развитыми странами. Сегодня мы свидетели настоящего прорыва в цифровизации, бума потребления дата трафика и появления новых высокотехнологичных сервисов. Я рад, что работа нашей компании способствует этому процессу и это отображается в результатах Киевстар».



Рост количества подключений и объемов потребления услуг объясняется успешной маркетинговой стратегией компании, ориентированной на доступность новых технологий, а также успехами в строительстве сети 4G. Так, запустив в 3 кв 2018 услуги 4G связи на частотах 1800 МГц, оператор за короткое время подключил 3410 населенных пунктов, с населением более 20 млн жителей. Таким образом, уже 50% жителей Украины могут воспользоваться высокоскоростным интернетом по технологии LTE в сети Киевстар.



Развитие новых технологий поддерживается постоянными инвестициями компании. Так, в 3 кв 2018 капитальные расходы Киевстар на развитие сети 4G и обеспечение высокого качества связи составили 737 млн грн, на 15% больше, чем в аналогичном квартале 2017. Напомним, что в марте 2018 на аукционе по распределению лицензий на 4G связь Киевстар приобрел наибольшее количество радио частот в диапазоне 1800 МГц, что позволило компании предоставлять качественный интернет на высокой скорости. Так, по результатам тестов, которые проводила международная компания Ookla, в 3 кв 2018 средняя скорость мобильного интернета в сети Киевстар была самой высокой среди операторов Украины.



Общий доход Киевстар в 3 кв 2018 увеличился на 14,1%, до 4,9 млрд грн, а выручка от услуг мобильной связи на 14,3% — до 4,6 млрд грн. Доходы от услуг мобильной передачи данных увеличились на 82% по сравнению с аналогичным кварталом 2017 года, до 2 млрд грн, и составляют почти 50% от доходов услуг мобильной связи.



Доходы от услуг фиксированной связи в 3 кв 2018 выросли на 9,9% до 302 млн грн. Количество домохозяйств, подключивших услугу «Домашний интернет», увеличилось на 9,8% и достигло отметки в 900 тысяч. Средний доход (ARPU) клиента «Домашнего интернета» вырос на 3%, что обусловлено повышенным спросом на инновационные предложения Киевстар. Так, компания дает абонентам возможность пользоваться услугами мобильной связи, фиксированного интернета и цифрового ТВ по единому счету и получать значительные скидки.



В третьем квартале 2018 года прибыль Киевстар до налогов (EBITDA) выросла на 20,6% — до 2,8 млрд гривен.



Киевстар продолжает лидировать среди телека операторов Украины в выполнении обязательств перед государственным бюджетом – в 3 кв.2018 компания оплатила налогов и сборов на сумму 1,716 млрд грн. Напомним, что Киевстар признан налогоплательщиком №1 на телеком рынке и входит в почетные ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков страны.