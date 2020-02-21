Киевстар подключил к 4G еще 754 населенных пункта Украины

21 февраля 2020, 16:15

Скоростной мобильный интернет по технологии LTE доступен для 75% населения Украины.

Киевстар подключил к сети 4G новые города и села – в частности, Яворов, Бибрка, Куликов (Львовская обл), Просяна, Котовка (Днепропетровская обл), Степногорск (Запорожская обл), Большие Сорочинцы, Засулье (Полтавская обл), Большая Писаревка (Сумская обл), Млиев, Вильшана (Черкасская обл), и др. В целом доступ к LTE появился в 754 населенных пунктах, где проживает 370 тысяч людей. Сеть 4G Киевстар работает на территории, где проживает более 75% населения Украины.



Мобильным интернетом в сети Киевстар пользуется свыше 16 млн абонентов. В 2019 году объемы использования дата трафика увеличились на 54%, по сравнению с 2018 годом, до 4263 Мб на абонента. При этом более 50% трафика использовано в сети 4G.

Напомним, что по данным аналитиков международных компаний Ookla и nPerf за 2018 и 2019 годы средняя скорость мобильного интернета в сети 4G в Киевстар – самая высокая среди всех мобильных операторов Украины.

С 2015 года телеком оператор Киевстар инвестировал в развитие мобильной связи 3G и 4G более 25 млрд грн.



Чтобы воспользоваться услугами 4G абоненту необходим соответствующий смартфон с поддержкой технологии LTE и USIM-карта. Заменить старую SIM-карту на USIM можно бесплатно в более 8 тысячах торговых точек по всей Украине.

