Киевстар подключил к 4G еще 504 населенных пунктов

27 марта 2020, 13:15

Скоростной мобильный интернет по технологии LTE доступен для 77% населения Украины.

Киевстар увеличил территорию сети 4G в 13 областях Украины. Доступ к услугам скоростного мобильного интернета по технологии LTE получили еще 504 населенных пункта, где проживает 405 тысяч жителей. В частности, это Берестечко Волынской обл, Чорнотысов Закарпатской обл, Росошаны Черновицкой обл, Варковичи Ровенской обл, Киблич Винницкой обл и многие другие населенные пункты в сельской местности.Улучшение доступа к мобильному интернету дает абонентам возможности пользоваться преимуществами цифрового мира, в частности в сферах образования, медицины, электронной коммерции, административных услуг и др. Так, в сети 4G абоненты могут общаться в видео-чатах, передавать видео и аудио файлы с высоким качеством, работать удаленно с помощью мобильного интернета, и др. Преимуществами 4G уже воспользовалось 10 миллионов абонентов сети Киевстар.Напомним, что по данным аналитиков международных компаний Ookla и nPerf за 2019 и 2020 годы средняя скорость мобильного интернета в сети 4G в Киевстар – самая высокая среди всех мобильных операторов Украины.Киевстар постоянно инвестирует в развитие новых технологий. С 2015 года компания инвестировала более 25 млрд грн в развитие мобильной связи 3G и 4G.Чтобы воспользоваться услугами 4G абоненту необходим соответствующий смартфон с поддержкой технологии LTE и USIM-карта. Абоненты могут получить USIM- карту по почте, без посещения торговых точек компании.