Киевстар подключил к 4G еще 73 населенных пункта

Скоростной мобильный интернет по технологии LTE доступен для 74% населения Украины.
Киевстар подключил к сети 4G новые города и села – в частности, Чуднов (Житомирская обл), Остер (Черниговская обл.), Оржица (Полтавская обл), Соленое (Днепропетровская обл.) и др. Скоростной мобильный интернет от Киевстар по технологии LTE уже доступен для свыше 74% населения Украины.
Благодаря развитию сети 4G, абоненты Киевстар существенно увеличили использование мобильного интернета. Так, в 2019 году в сети Киевстар абоненты использовали 648 Петабайтов трафика, вдвое больше, чем в 2018 году. При этом свыше 50% этого трафика использовано в сети 4G. В целом, с 2018 года скоростным мобильным интернетом по технологии LTE воспользовалось 10 миллионов абонентов Киевстар.
Напомним, что согласно данных компаний Ookla и nPerf за 2018 и 2019 годы средняя скорость мобильного интернета в сети 4G Киевстар – самая высокая среди мобильных операторов Украины.
С 2015 года компания Киевстар инвестировала в развитие технологий связи 3G и 4G свыше 25 млрд грн.
Чтобы воспользоваться услугами 4G абоненту необходим смартфон с поддержкой технологии LTE, и USIM-карта. Заменить старую SIM-карту на USIM можно бесплатно в 8 тысячах торговых точек по всей Украине.
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