4G связь от Киевстар стала доступной еще в 344 населенных пунктах

30 июня 2020, 10:45

Более 80% населения Украины могут пользоваться доступом к скоростном мобильному интернету в сети Киевстар



Киевстар увеличил покрытие сети 4G в 20 областях Украины, где обеспечил доступ к скоростному мобильному интернету еще в 344 населенных пунктах. Так, связь 4G получили города Токмак (Запорожская область), Соледар (Донецкая область), Свалява (Закарпатская), Погребище (Винницкая), Белз (Львовская). Кроме того, связь нового поколения стала доступной жителям сотен небольших сел. Благодаря увеличению территории 4G связи, более 80% жителей Украины могут воспользоваться доступом к скоростному мобильному интернету в сети Киевстар.

Со времени запуска оператором 4G связи в апреле 2018 года, услугами по новой технологии уже воспользовалось более 10 миллионов абонентов. За этот период объемы потребления мобильного интернета в сети Киевстар увеличились с 325 до 649 Петабайтов. В сети 4G связи каждый абонент в среднем использует по 10 Гб трафика на месяц, это почти вдвое больше, чем в сети 3G.

Технология LTE (4G) отличается более высокой скоростью передачи данных. Поэтому все больше абонентов переходит на новый стандарт связи. Так, уже 7,8 млн абонентов Киевстар заменили SIM-карты на USIM, которые необходимы чтобы пользоваться услугами 4G. Кстати, абоненты могут самостоятельно заменить SIM-карту. Для этого достаточно приобрести соответствующий стартовый пакет, или заказать USIM-карту на сайте Киевстар.

Для того, чтобы возможности новой технологии мобильной связи стали доступны как можно большему количеству жителей Украины, Киевстар совместно с другими операторами мобильной связи осуществляет рефарминг радиочастот в диапазоне 900 МГЦ. Данный диапазон частот обеспечивает лучшие возможности для охвата мобильным интернетом больших территорий.

Киевстар с 2015 года инвестировал в развитие в Украине новых технологий свыше 25 млрд грн. Компания обеспечивает самую высокую среднюю скорость мобильного интернета среди других мобильных сетей Украины. Это подтверждают данные за 2018 и 2019 годы международных компаний Ookla и nPerf, которые анализируют скорость мобильных сетей во всем мире. Так, за последний год средняя скорость мобильного интернета в сети Киевстар была 27,7 Мб/с.



