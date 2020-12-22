Киевстар увеличил покрытие 4G в Полтавской, Черновицкой, Черниговской и Харьков

22 декабря 2020, 12:45

Жители еще 578 населених пунктов встретят Новогодние праздники со скоростным мобильным интернетом от Киевстар Территория покрытия 4G/LTE увеличилась в Полтавской, Черновицкой, Черниговской и Харьковской областях, в 578 населенных пунктах, где проживает 174 тысячи человек.

Например, в селах Замглай, Заставна, Знаменка, Кормань, Городище, Кобыжча, Ромодан, Вильхуватка, Варваровка, Ставковое, Березовая Лука, Билыки, Яреськи и другие. Чтобы улучшить качество и скорость мобильного интернета на территории этих областей, Киевстар установил 95 базовых станций, работающих на частотах LTE 900. Данный диапазон обеспечивает больший радиус действия мобильного оборудования оператора, что помогает улучшить качество покрытия сети. Скоростной мобильный интернет открывает новые возможности для бизнеса, образования, получения дистанционных медицинских консультаций, доступ к административным услугам т. д. Чтобы воспользоваться услугой достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G, и SIM-карты (USIM), которую можно бесплатно получить у оператора.Киевстар уже обеспечил возможность доступа к 4G почти для 85% населения.

За 9 месяцев 2020 года оператор инвестировал в развитие новых мобильных технологий более 4 млрд грн. В 2021 году оператор планирует увеличить покрытие 4G сети, чтобы скоростной мобильный интернет был доступен для 90% населения.Мобильные операторы ускорили развитие 4G за счет рефарминга (обмена) радиочастотами диапазона 900МГц. Обмен радиочастотами стал возможным благодаря конструктивной позиции компании Киевстар, которая добровольно отказалась от части своего спектра в этом диапазоне. В результате телеком регулятор перераспределил дополнительные частоты между другими мобильными операторами, что дало возможность развивать 4G/LTE по всей стране.