Киевстар уменьшает стоимость интернета в роуминге до 3,5 раз

3 мая 2019, 13:15

С 25 апреля 2019 года Киевстар предлагает абонентам услугу «Идеальный роуминг».

В рамках услуги абоненты смогут пользоваться самыми выгодным тарифами оператора на мобильный интернет, звонки и SMS-сообщения во время своего путешествия.

«Идеальный роуминг» в качестве альтернативы обычным тарифам Киевстар могут заказать абоненты предоплаченной и контрактной формы обслуживания. Для этого необходимо ввести USSD-запрос * 505 #, после чего абонент получит индивидуальное предложение и инструкцию для подключения услуги.

Оплатив стоимость услуги, абоненты получат дополнительные средства на бонусный счет для оплаты мобильной связи по значительно меньшим тарифам:

мобильный интернет от 0,10 грн за 1 мегабайт;

звонки от 1 грн за минуту разговора;

SMS-сообщение от 1 грн.

Например, 1000 Мб мобильного интернета будут стоить всего от 100 грн, тогда как по обычным тарифам они бы стоили от 350 грн. А 30 минут разговоров будут стоить всего 30 грн, вместо 60 грн по обычным тарифам. Еще одно преимущество «Идеального роуминга» в том, что абоненты оплачивают каждый мегабайт и минуту разговора, которыми они воспользовались, а не пакет из 100 мегабайт или 15 минут.

Всего Киевстар предоставляет услуги международного роуминга на 5 континентах, в 195 странах. В 2018 году количество абонентов, которые пользовались услугами в роуминге выросло на 32% по сравнению с 2017 годом. А использование мобильного интернета выросло более чем в два раза.

