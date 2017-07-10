Киевстар уменьшает стоимость роуминга в 30 странах

10 июля 2017, 11:45

Национальный телеком-оператор Киевстар продолжает развивать услуги мобильной связи в роуминге и с 11 июля 2017 года уменьшает для своих абонентов стоимость звонков, мобильного интернета и SMS в 30 странах.

Так, в 16 странах - среди них Египет, Соединенные Штаты Америки, Канада, Латвия, Литва, Эстония и Швеции - устанавливаются наиболее выгодные тарифы так называемой первой роуминговой группы, к которой уже принадлежит большинство стран Европы, Турция, страны СНГ. Например, для абонентов предоплаченной и контрактной формы стоимость звонков в этих странах будет уменьшена в два раза до 2,00 грн за минуту, 1 МБ интернет-трафика будет стоить 0,35 грн, а SMS-сообщения - 1 грн.

В 14 странах, среди которых Алжир, Мексика, Новая Зеландия, Южная Африка, Танзания, Тунис и другие будут установлены тарифы второй роуминговой группы, где звонки стоят 4,00 грн за минуту, 1 МБ интернет-трафика - 0,60 грн, а SMS - 1 грн. Таким образом, для этих стран оператор уменьшает стоимость разговоров в 12 раз, стоимость интернет-трафика - более чем в 200 раз, а SMS-сообщений - в 8 раз.

«Наша цель - это комфорт каждого абонента во время поездки за границу. Поэтому мы сосредоточились на создании максимально прозрачных и понятных тарифов, которые доступны каждому украинцу. А чувствуя растущий спрос на общение в роуминге в новых странах, мы продолжаем предлагать наиболее выгодные тарифы как для голосовых, так и интернет услуг» – комментирует уменьшения стоимости услуг Руководитель направления роуминг в Киевстар Александр Галушко.

Тарифы меняются для абонентов предоплаченной и контрактной формы, а также абонентов малого, среднего и крупного бизнеса, которые подключены к услуге «Свободный роуминг для бизнеса».