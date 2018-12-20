Киевстар уменьшает стоимость роуминга в 25 странах и предлагает новые услуги

20 декабря 2018, 14:45

Звонки, мобильный интернет и SMS-сообщения в 25 странах для абонентов Киевстар теперь стоят значительно меньше.

Также оператор вводит новые пакеты услуг, которые помогут сэкономить в путешествии.

В Азербайджане, Аргентине, Боснии и Герцеговине, Люксембурге, Перу, Сербии, Иордании и еще 18 странах абоненты Киевстар могут пользоваться услугами мобильной связи и мобильным интернетом в роуминге за вдвое меньшими тарифами: звонки от 2 грн/минута, мегабайт мобильного интернета – от 0,35 грн, SMS-сообщение – от 1 грн.

Новые услуги «Простой роуминг» и «Комфортный роуминг» в качестве альтернативы обычным тарифам могут заказать все абоненты Киевстар: предоплаченной и контрактной формы обслуживания (физические и юридические лица). Преимущество новых услуг в том, что абоненты оплачивают их только один раз на все время путешествия, а не каждый день за отдельный пакет минут или мегабайтов.

«Простой роуминг» подойдет абонента, которые планируют путешествие длительностью от одной недели до месяца. Оплатив 1000 грн, абоненты получат 500 грн на бонусный счет для оплаты услуг по специальным, значительно меньшим тарифам. Например, в Польше 1 мегабайт мобильного интернета будет стоить всего 0,1 грн. Соответственно, можно воспользоваться 5000 Мб. В сравнении с обычными тарифами (0,35 грн/Мб) – экономия для абонентов предоплаты 750 грн.



«Комфортный роуминг» действует на тех же условиях, но подключается на постоянной основе. Эта услуга будет удобной для тех абонентов, кто путешествует регулярно и на долгий период.

