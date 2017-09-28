Киевстар подключил к 3G Дружковку и Кременную

28 сентября 2017, 11:15

140 населенных пунктов в зоне АТО уже пользуются связью 3G от Киевстар. За год объем трафика в сети 3G на Донбассе вырос в 10 раз.

В августе и сентябре 2017 года Киевстар подключил к 3G-связи новые города и поселки в Донецкой и Луганской областях. В их числе Дружковка, Лиман (Красный Лиман), Кременная, Приволье, Константиновка, Дробышево, Мирное, Новобелая. На сегодня услуги 3G от Киевстар доступны уже в 140 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. Напомним, что национальный телеком-оператор первым начал подключать регион к современным технологиям связи. Развивая услуги 3G, компания устанавливает мультистандартное оборудование, которое поддерживает перспективные стандарты связи, в том числе 4G/LTE.

Что интересно, за год потребление мобильного интернета абонентами на Донбассе существенно увеличилось. Так, в августе 2017 года в Донецкой области абоненты Киевстар использовали на 248% больше мобильного интернета, чем в аналогичном месяце прошлого года, а в Луганской области — на 139% больше. Особенно заметен рост потребления трафика в населенных пунктах на территории АТО, где работает связь 3G от Киевстар. Так, за год трафик в 3G-сети Киевстар в Донецкой области вырос на 850%, а в Луганской области — на 1935%. Всего в городах и поселках на территории АТО в августе 2017 года абоненты использовали свыше 180 Тбайт трафика.

Города-лидеры по объемам потребления скоростного мобильного интернета — Мариуполь, Волноваха, Славянск, Краматорск, Северодонецк.

Высокоскоростной мобильный интернет 3G от Киевстар доступен почти в 10 000 населенных пунктов, где проживает 72% жителей Украины.

Киевстар инвестирует в развитие новых технологий в Украине, чтобы больше абонентов ощутило все преимущества качественного общения в крупнейшей мобильной сети. За два года капитальные затраты национального телеком-оператора (с учетом стоимости лицензии и оплаты работ за конверсию радиочастот) составили свыше 10 млрд грн.



