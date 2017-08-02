Киевстар подключил к 3G новые города и поселки на Донбассе

2 августа 2017, 13:45

Технологии мобильной связи нового поколения от лидера телеком рынка Украины теперь доступны в 94 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

Национальный телеком оператор Киевстар подключил к 3G связи новые города в Донецкой и Луганской области –Бахмут (Артемовск), Мирноград (Димитров), Доброполье, Константиновка, Старобельск. Жители этих городов – абоненты предоплаченной связи Киевстар, получат нетарифицируемые 3000 МБ в сети 3G. Воспользоваться подарком абоненты смогут в течение 30 дней. Еще в ряде населенных пунктов (Кременная, Часов Яр) проходят технические испытания 3G.

Напомним, что Киевстар первым среди операторов мобильной связи Украины начал предоставлять услуги 3G на территории АТО. Так, на сегодня услуги 3G от Киевстар доступны уже в 94 населенных пунктах в Донецкой и Луганской областях, и развитие сети продолжается. Чтобы обеспечить в городах и поселках доступ к инновационным технологиям, Киевстар устанавливает новейшее оборудование для сетей связи 3G и 4G.

Что интересно, в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, где есть 3G связь Киевстар, в 4 раза выросло потребление мобильного интернета. Так, в июле 2017 года абоненты Киевстар в городах и поселках на территории АТО использовали более 155 ТБ трафика, тогда как в прошлом году потребление трафика в этом регионе составляло только 37 ТБ. Города-лидеры по объемам потребления скоростного мобильного интернета - Мариуполь, Волноваха, Славянск, Краматорск, Северодонецк.

На сегодня высокоскоростной мобильный интернет 3G Киевстар доступен почти в 9000 населенных пунктов, где проживает72% жителей Украины.

Киевстар инвестирует в развитие новых технологий в Украине, чтобы как можно больше абонентов ощутило все преимущества качественного общения в крупнейшей мобильной сети. За два года капитальные затраты национального телеком-оператора (с учетом стоимости лицензии и оплаты работ за конверсию радио частот) составили свыше 10 млрд грн.

