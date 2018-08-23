ПриватМаркет обновил конструктор сайтов для бизнеса

23 августа 2018, 11:15

Один из крупнейших украинских маркетплейсов «ПриватМаркет» обновил сервис конструктора сайтов, который позволяет малому и среднему бизнесу создавать персональные интернет-магазины и сайты за несколько кликов без специальных навыков, опыта и знаний.

Теперь CMS-редактор сервиса содержит более 110 шаблонов дизайна сайта с возможностью персонализации. Кроме того, только сервисы ПриватМаркета позволяют в автоматическом режиме подключать услуги интернет-эквайринга и продажи товаров в кредит.



«Даже ничего не зная о программировании и веб-дизайне, предприниматели могут создать в несколько кликов красивый полноценный сайт для своей компании на отдельном домене, – говорит руководитель ПриватМаркета Сергей Жук. – Для этого нужно зайти в пункт меню «Мой сайт» в панели управления профилем компании, выбрать домен и дизайн».



Конструктором можно пользоваться сразу же после регистрации на ПриватМаркете. В процессе оформления сайта предприниматели получают хостинг, доменное имя, доступ к панели редактирования сайта и клиентскую поддержку в режиме 24/7.



