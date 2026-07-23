Росія навчає дрон-перехоплювач передбачати маневри цілі

23 июля 2026, 9:15

Новий російський перехоплювач «Хант» б’є FPV-дрони і малі розвідники без бойової частини — лише кінетичним ударом.

Максимальна швидкість 290 км/год, дальність 40 км, стеля 2000 м, тривалість польоту — 17 хвилин.

Ключова інновація — не швидкість, а нейромережа, яка в реальному часі обробляє дані бортових сенсорів і будує випереджальну траєкторію перехвату, а не реактивно «доганяє» ціль. Тобто «Хант» летить не туди, де дрон є, а туди, де він буде — з урахуванням прогнозу маневру. Це принципово інша архітектура наведення порівняно з попередником «Ёлкою».Кінетичне ураження без боєголовки — концепція нульового права на помилку: або пряме влучання, або промах без підриву. Це підвищує вимоги до точності алгоритму в рази порівняно з підривним перехоплювачем, де достатня близькість до цілі вже дає ефект.17 хвилин польоту — жорстке обмеження. За такого часового вікна «Хант» не може патрулювати: він або чергує на землі й злітає по виклику, або запускається по вже виявленій цілі. Ефективність системи тому критично залежить від зовнішнього виявлення і швидкості реакції оператора — не від автономності самого перехоплювача.«Хант» — це логічна відповідь на масове застосування FPV: замість дорогої ракети або кулеметного модуля — відносно дешевий дрон з ШІ, що перекриває конкретний сектор. Питання економіки тут вирішальне: якщо вартість «Ханта» суттєво нижча за вартість типової FPV-цілі — концепція має сенс; якщо ні — це дорогий спосіб вирішити дешеву проблему.