Сили оборони вперше знищили російський дрон "Сокол-И"

30 июня 2026, 8:45

Пілоти 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка успішно збили новий російський дрон за допомогою перехоплювача «Генерал Черешня AIR».

Росія створила безпілотник «Сокол» для боротьби з українськими ударними та розвідувальними дронами. Минув лише місяць від його презентації до першого знищення українськими військовими.За даними ворога, «Сокол» може літати на швидкості до 150 км/год і на висоті до 5000 метрів. Його корпус виготовлений з пінопласту, а бойова частина має дистанційний підрив або кінетичну дію для тарану цілі.