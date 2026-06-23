РФ атаковала украинскую оборонную компанию "Генерал Черешня"

23 июня 2026, 16:15

Одно из производств украинской defence-tech компании «Генерал Черешня» было повреждено в результате российской атаки, сообщил основатель компании Гришин в Facebook.

В результате удара ни один из работников не пострадал.«Мы были готовы к таким событиям. Врагу не удастся нас остановить. Наоборот, мы продолжаем работать в турбореактивном режиме 24/7, чтобы как можно быстрее и болезненнее ответить», - подчеркнул Гришин. Сейчас компания продолжает оценивать масштабы нанесенного ущерба и определяет объем восстановительных работ.Гришин подчеркивает, что компания продолжает выполнять свои обязательства и поддерживает производственные процессы, несмотря на последствия атаки.