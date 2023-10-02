Каждый, кто связан с технологиями, должен максимально включиться — Федоров

Глава Минцифры заявил, что необходимо создавать defence-tech стартапы, присоединяться к существующим командам и инвестировать в инновации.
Есть 8 перспективных направлений, где постоянно нужны энергичные люди и инвестиции:
спутниковая связь;
дроны;
системы ситуационной осведомленности;
морские дроны;
роботизированные наземные платформы;
искусственный интеллект;
РЭБ;
защита неба.
Михаил Федоров заметил, что идет активная работа с партнерами по созданию условий для развития технологий. Уже сейчас:
запущено Brave1, чтобы идеи крутых разработок претворялись в жизнь и приносили результаты на фронте;
создано правовое и налоговое пространство Diia City, чтобы технологические компании рождались и стремительно развивались с низкими налогами и благоприятным инвестклиматом.
масштабировано украинское производство БПЛА с Армией дронов.