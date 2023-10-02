Каждый, кто связан с технологиями, должен максимально включиться — Федоров

2 октября 2023, 11:15

Глава Минцифры заявил, что необходимо создавать defence-tech стартапы, присоединяться к существующим командам и инвестировать в инновации.

Есть 8 перспективных направлений, где постоянно нужны энергичные люди и инвестиции:

спутниковая связь;

дроны;

системы ситуационной осведомленности;

морские дроны;

роботизированные наземные платформы;

искусственный интеллект;

РЭБ;

защита неба.



Михаил Федоров заметил, что идет активная работа с партнерами по созданию условий для развития технологий. Уже сейчас:

запущено Brave1, чтобы идеи крутых разработок претворялись в жизнь и приносили результаты на фронте;

создано правовое и налоговое пространство Diia City, чтобы технологические компании рождались и стремительно развивались с низкими налогами и благоприятным инвестклиматом.

масштабировано украинское производство БПЛА с Армией дронов.