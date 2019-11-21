21 ноября 2019, 10:15

Panasonic открывает официальный магазин на AliExpress

20 ноября компания Panasonic открывает официальный магазин на Tmall, который входит в совместное предприятие AliExpress Россия. Этот шаг продолжает маркетинговую стратегию Panasonic, ориентированную на диверсификацию и цифровизацию каналов продаж. В течение года компания рассчитывает увеличить ассортимент своей бытовой техники и товаров для красоты, представленных на Tmall, на 50%.



На начальном этапе в официальном магазине Panasonic на Tmall будет предоставлено 186 товарных позиций, в том числе телевизоры, аудиотехника (мини/микросистемы, наушники, радиоприемники), фото и видеотехника, товары для дома (утюги, очистители воздуха), техника для кухни (паровые конвекционные и микроволновые печи, кухонные комбайны, мясорубки, хлебопечки, блендеры, миксеры), товары для красоты и здоровья (электробритвы, машинки для стрижки волос, ирригаторы, электрические зубные щетки, стайлеры и фены, эпиляторы).



В связи с официальным открытием – 20 и 21 ноября – пройдет акция «Дни Panasonic на Tmall» со специальными ценами и скидками на товары до 60%. Так, современный 4К-телевизор TX-43FXR600 можно будет приобрести со скидкой 29%, телевизор TX-32FR250K - 40%, скидка на СВЧ с грилем NN-GM231 составит 42% и т.д.





