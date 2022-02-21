21 февраля 2022, 10:15

Ежедневная и регулярная гигиена полости рта позволит стать обладателем красивой и здоровой улыбки.



Стационарный ирригатор Hyundai H-01710 – это удобный и эффективный помощник в уходе за ротовой полостью и очищении зубов от налета и остатков пищи.

Функциональность насадок – важный критерий при выборе ирригатора. Hyundai H-01710 идет в комплекте с семью насадками, включая вращающуюся на 360 градусов для тщательного удаления налета. Частота пульсаций струи – 1700 импульсов в минуту. Под сильным давлением струя способна проникнуть в отдаленные и труднодоступные участки ротовой полости и легко удалить остатки пищи, налет и микроскопические бактерии.Дополнительные насадки хранятся в специальном отсеке с УФ-лампой, которая дезинфицирует и уничтожает бактерии и вирусы, оставшиеся после ирригации полости рта.Ёмкости резервуара в 1000 мл хватает на несколько применений. Такой объем не требует частого пополнения жидкостью и подходит для семейного использования.Прорезиненные ножки стойко фиксируют прибор на поверхности раковины.Забудьте о проблемах полости рта с ирригатором Hyundai H-01710.