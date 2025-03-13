Новая линейка ирригаторов от Scarlett

13 марта 2025, 9:15

Scarlett представляет новую линейку портативных ирригаторов, которые сделают процесс ухода за зубами не только эффективным, но и приятным.



Приборы помогут удалить налет и бактерии, предотвратить заболевание десен и добиться сияющей и здоровой улыбки.

Портативные ирригаторы для полости рта предлагают широкий выбор режимов работы: Clean, Soft, Pulse и DIY, которые удовлетворят даже самых требовательных пользователей. В комплекте с устройствами идут от 2 до 4 различных насадок, включая специальные насадки для чистки брекетов, пародонтальных каналов и языка. Пользователь может выбрать подходящую насадку в зависимости от индивидуальных потребностей. Каждая модель полностью водонепроницаема и безопасна, что дает возможность использовать ирригатор в душе. Приборы с емкостью аккумулятора от 1500 до 2000 мАч способны обеспечить до 45 дней работы без подзарядки. Также в комплект к ирригаторам из новой линейки от Scarlett входит специальный футляр для удобного хранения.Более того, каждый из портативных ирригаторов имеет свой стильный и эстетичный дизайн, который прекрасно впишется в интерьер любой ванной комнаты.