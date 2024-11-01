1 ноября 2024, 10:15

В університетах почали забороняти Telegram - Чернівецький національний - перший

• заборонено передавати інформацію про роботу вишу та користуватися Telegram для службового спілкування;



• не дозволяється встановлювати Telegram на робочих і особистих комп'ютерах;



• службові облікові записи Telegram закрити, а посилання на них видалити з сайту та соцмереж універу;



• у разі використання університетської мережі доступ до месенджера автоматично блокується для всіх.



Студенти можуть видихнути, адже до них це не відноситься.

