В університетах почали забороняти Telegram - Чернівецький національний - перший

• заборонено передавати інформацію про роботу вишу та користуватися Telegram для службового спілкування;
• не дозволяється встановлювати Telegram на робочих і особистих комп'ютерах;
• службові облікові записи Telegram закрити, а посилання на них видалити з сайту та соцмереж універу;
• у разі використання університетської мережі доступ до месенджера автоматично блокується для всіх.
Студенти можуть видихнути, адже до них це не відноситься.
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