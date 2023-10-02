Першу партію вінницьких безпілотників "Щедрик" передано у війська

БПлА слугуватиме для повітряної розвідки – в режимі реального часу буде передавати дані про переміщення ворога й техніки.
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