 Марк Гемілл запустив збір на 10 дронів-розвідників RQ-35 Heidrun для ЗСУ

19 декабря 2022, 12:15

RQ-35 Heidrun — це безпілотник датського виробництва з дальністю польоту 25 кілометрів, який може передавати відеозображення в режимі реального часу.

Це дозволить отримувати розвіддані, не наражаючи оператора на небезпеку. Надійна радіосистема RQ-35 Heidrun здатна протистояти РЕБ. Збір здійснюється за запитом Генерального штабу ЗСУ.

25 таких дронів ще навесні доставили на передову, де вони вже показали свою ефективність. 10 нових безпілотників суттєво розширять розвідувальний потенціал ЗСУ та допоможуть врятувати тисячі життів.