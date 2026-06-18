Прага планує посилити правила використання піротехніки

У Празі готують нові правила, які дозволять міським районам повністю забороняти феєрверки на своїй території.
Що зміниться:
райони зможуть самі вирішувати: забороняти піротехніку або визначати дозволені зони
нині діє заборона в історичному центрі, але в інших районах є виняток на Новий рік
для районів без повної заборони планують обмежити використання піротехніки лише з 31 грудня 17:00 до 1 січня 02:00
Місто хоче дати більше повноважень районам і одночасно суттєво скоротити використання феєрверків у святковий період.