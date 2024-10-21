В ЄС заборонять бісфенол А, який використовується при виготовленні пляшок

21 октября 2024, 12:45

З 2025 року в ЄС заборонять використання бісфенолу А (BPA) в упаковках, що контактують з їжею, зокрема у багаторазових пляшках і консервних банках.

Ця заборона викликана негативним впливом BPA на імунну систему і гормони людини.Заборона набуде чинності після перевірок Європейським Парламентом та Радою наприкінці 2024 року.Бісфенол А — це хімічна речовина білого кольору, широко використовується для одержання виробів із пластмаси, включаючи пластикові упаковки для продуктів харчування і напоїв, лінзи для окулярів тощо.