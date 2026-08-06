Jetstar запроваджує плату за ручну поклажу

6 августа 2026, 8:15

Австралійський лоукостер Jetstar з 2 лютого 2027 року змінює правила перевезення багажу.

Безкоштовно можна буде взяти лише невелику сумку або рюкзак, що поміщається під сидінням (до 40×30×20 см).

За ручну поклажу, яку потрібно розмістити на верхній полиці, доведеться доплачувати від 25 до 52 австралійських доларів залежно від маршруту.

Пасажири, які оплатять цю опцію, отримають пріоритетну посадку.



У Jetstar пояснюють, що нововведення має зменшити черги та стрес під час посадки. Водночас у Європі рухаються в протилежному напрямку — там вже підтримали право пасажирів безкоштовно брати на борт і невелику сумку, і ручну поклажу вагою до 7 кг.