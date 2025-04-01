Як економити на перельотах?

1 апреля 2025, 11:45

Раннє бронювання – квитки найдешевші за 2-3 місяці до вильоту.

Вибір днів – найдешевші рейси у вівторок, середу та четвер.

Безкоштовний багаж – у лоукостерів є суворі обмеження на ручну поклажу (наприклад, 40×30×20 см для Wizz Air). Реєстрований багаж коштує від 30 євро.

Уникнення додаткових зборів – друк посадкового талона в аеропорту може коштувати 20 євро, тож реєструйтесь онлайн заздалегідь.

Популярні лоукостери в Європі:

Ryanair – найдешевший варіант, багато акцій (інколи квитки від 5 євро).



Wizz Air – спеціалізується на рейсах зі Східної Європи, є програма Wizz Discount Club.



EasyJet – зручний для подорожей у Західну Європу.



Vueling, Volotea, Transavia – цікаві варіанти для перельотів між меншими містами.

Дешеві напрямки з Польщі. З Польщі можна полетіти менш ніж за 30 євро у такі міста, як Барселона, Лондон, Мілан, Стокгольм, Париж. Найдешевші квитки – за кілька місяців до вильоту та під час розпродажів.