Як економити на перельотах?

Раннє бронювання – квитки найдешевші за 2-3 місяці до вильоту.
Вибір днів – найдешевші рейси у вівторок, середу та четвер.
Безкоштовний багаж – у лоукостерів є суворі обмеження на ручну поклажу (наприклад, 40×30×20 см для Wizz Air). Реєстрований багаж коштує від 30 євро.
Уникнення додаткових зборів – друк посадкового талона в аеропорту може коштувати 20 євро, тож реєструйтесь онлайн заздалегідь.
Популярні лоукостери в Європі:
Ryanair – найдешевший варіант, багато акцій (інколи квитки від 5 євро).
Wizz Air – спеціалізується на рейсах зі Східної Європи, є програма Wizz Discount Club.
EasyJet – зручний для подорожей у Західну Європу.
Vueling, Volotea, Transavia – цікаві варіанти для перельотів між меншими містами.
Дешеві напрямки з Польщі. З Польщі можна полетіти менш ніж за 30 євро у такі міста, як Барселона, Лондон, Мілан, Стокгольм, Париж. Найдешевші квитки – за кілька місяців до вильоту та під час розпродажів.