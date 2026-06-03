ASUS презентує інновації майбутнього на Computex 2026

3 июня 2026, 6:08

На виставці CES 2026 компанія ASUS представила розвиток своєї стратегії Ubiquitous AI. Incredible Possibilities (ШІ всюди. Неймовірні можливості), продемонструвавши розширену, наскрізну екосистему ШІ, яка об’єднує інфраструктуру корпоративного масштабу з інтелектуальними можливостями периферійних пристроїв.

Від корпоративної платформи ASUS AI x ESG до надійної ШІ-інфраструктури, що охоплює хмарні та локальні рішення, ASUS об’єднує апаратні рішення, програмне забезпечення та послуги, щоб допомогти клієнтам упевнено створювати, впроваджувати та масштабувати штучний інтелект.



ASUS демонструє, як технології штучного інтелекту втілюються в реальні результати у сегментах периферійних обчислень та інтернету речей (IoT). Інновації охоплюють екологічний сталий розвиток, ШІ-інфраструктуру, рішення для офісу, промисловість, творчість, геймінг, охорону здоров’я та повсякденне життя. Представлені на стенді сценарії ілюструють єдину філософію бренду: підвищення ефективності й безпеки сучасного робочого простору, прискорення автоматизації на виробництві, покращення щоденного цифрового досвіду та оптимізація творчих процесів. Крім того, компанія пропонує передові рішення для клінічної візуалізації та виводить геймінг на новий рівень завдяки підвищенню швидкодії за допомогою ШІ й інтелектуальній оптимізації систем. Усі ці розробки підкреслюють прагнення ASUS робити ШІ-рішення практичними, доступними та по-справжньому повсюдними — там, де люди працюють, творять, грають і мешкають.



На підтвердження цього прагнення виставковий стенд ASUS отримав престижну нагороду Golden Award на конкурсі COMPUTEX Sustainable Design Award за екологічність свого оформлення.



Застосунок ASUS Zenni Claw розроблено для того, щоб зробити використання ШІ-агентів практичним, доступним і корисним із першого дня. Як персональна платформа штучного інтелекту, це рішення дозволяє взаємодіяти з автономним ШІ, здатним розуміти наміри користувача, виконувати завдання та допомагати в повсякденних справах — на роботі, вдома чи під час подорожей. Завдяки фокусу на простоті та зручності, ASUS Zenni Claw знижує поріг входження користувачів у агентний ШІ, відкриваючи переваги інтелектуальних технологій для кожного.



ASUS Zenni Claw вигідно виділяється завдяки гнучкості, інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та вбудованим механізмам захисту. Швидке налаштування у три кроки дозволяє миттєво почати роботу, а попередньо встановлені шаблони від ASUS забезпечують миттєву користь завдяки готовим рішенням. Завдання динамічно розподіляються між локальним пристроєм і хмарою для досягнення максимальної швидкодії та оптимізації витрат. Водночас контрольована архітектура гарантує надійний захист даних, їхню повну ізоляцію та стабільну роботу системи. Усе це створює надійне й безпечне інтелектуальне середовище, яке легко адаптується під індивідуальні потреби користувача.



Інтерактивна зона Zenni. На стенді компанії цей простір «оживлює» офіційного талісмана ASUS — Zenni, перетворюючи його на привабливого цифрового компаньйона на базі ШІ. Відвідувачі можуть взаємодіяти із ним в імерсивній ігровій формі, особисто переконуючись, як штучний інтелект допомагає створювати інтуїтивно зрозумілі й максимально природні для людини цифрові інтерфейси для повсякденного життя.Перетворення принципів сталого розвитку на реальні й стабільні покращення вимагає аналітики, яка здатна передбачати виклики, а не просто реагувати на них. Платформа ASUS AIXESG впроваджує проактивний ШІ, що допомагає підприємствам вийти за рамки статичної звітності й перейти до безперервного моніторингу та отримання чітких даних для ефективного керування процесами. Комплексне рішення об’єднує три тісно пов’язані платформи ASUS: платформу керування вуглецевими даними (Carbon Data Management) для обліку актуальних коефіцієнтів викидів та контролю за їхнім зниженням, платформу управління ланцюжками постачання (Supply Chain Management) для моніторингу ризиків постачальників у реальному часі на базі ШІ та відстеження коригувальних дій і платформу інтегрованого керування екологічними даними (ESG), яка консолідує екологічні, соціальні та управлінські показники в єдину систему прийняття рішень.Завдяки зіставленню результатів із глобальними стандартами звітності та корпоративними даними, проактивний ШІ надає точні аналітичні висновки. Він допомагає виявляти прогалини в інформації, визначати ключові вимоги до її розкриття та рекомендувати цільові заходи. Це дозволяє компаніям діяти швидше, обґрунтованіше та впевненіше у сфері сталого розвитку.Компанія ASUS утримує лідерство в сегменті ШІ-інфраструктури, представляючи рішення ASUS AI POD на базі архітектури NVIDIA Vera Rubin NVL72.Його основою є XA VR721-E3 — повністю рідинноохолоджувана платформа стійкового масштабу, створена спеціально для роботи з моделями на трильйонипараметрів і для розгортання ШІ-фабрик наступного покоління. Завдяки впровадженню платформи NVIDIA DGX, ASUS допомагає клієнтам трансформувати референсні проєкти ШІ-фабрик у готову до розгортання інфраструктуру, що суттєво скорочує час до початку генерації токенів. Для задоволення суворих вимог до ШІ-навантажень ASUS також демонструє ШІ-сервери на базі NVIDIA HGX Rubin NVL8 та процесорів Intel Xeon® 6. Серед них — XA NR1I-E12L, інноваційне рішення з гібридним охолодженням, яке забезпечує високопродуктивне прискорення для навчання, інференсу та симуляції. Портфоліо компанії підсилене комплексною лінійкою високопродуктивних і масштабованих серверів NVIDIA MGX. На виставці дебютують дві моделі: XA P8A-E14AXL — високощільна система формату 6U, що підтримує вісім графічних процесорів NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition з рідинним охолодженням, та XA P4N-E2 — ШІ-сервер формату 2U на базі процесорів NVIDIA Vera, розроблений для агентних ШІ-систем майбутнього. Охоплюючи архітектури стійкових ШІ-фабрик і POD-рішень, надшвидкісні системи зберігання даних із пам’яттю контексту та готові до корпоративного використання агентні ШІ-застосунки, ASUS пропонує бізнесу повноцінний фундамент для всього життєвого циклу ШІ: від проєктування й розгортання інфраструктури до масової генерації токенів, інференсу та практичного впровадження в бізнес-процеси.Штучний інтелект став тією невидимою силою, що забезпечує продуктивність упродовж робочого дня, допомагаючи командам швидше виконувати рутинні завдання й зберігаючи при цьому системи захищеними та керованими. Спільна робота стає більш комфортною, рішення приймаються з меншим опором, а захист працює безперервно — і все це без порушення звичних робочих процесів користувачів.Його конструкція з екраном, що розкривається на 360°, та опціональний стилус дозволяють користувачам плавно перемикатися між режимами ноутбука, планшета, стенда та перегляду для зручного введення нотаток, малювання, презентацій та онлайн-зустрічей, тоді як дві камери призначені для відеодзвінків і миттєвої зйомки фото- та відео. Працюючи на базі процесора Intel Core™ 7 Series 3 із модулем ШІ-прискоренням та системою безпеки ASUS ExpertGuardian, він забезпечує інтелектуальну продуктивність, надійний захист і стабільну роботу. Пристрій виконано в елегантному алюмінієвому корпусі вагою всього 1,34 кг і товщиною 14,9 мм, тому він стане ідеальним повсякденним супутником для сучасних мобільних професіоналів, викладачів і студентів.ASUS ExpertBook Ultra покликаний вивести сегмент бізнес-ноутбуків преміумкласу на принципово новий рівень. Відзначений престижною нагородою Computex 2026 Best Choice Award у категорії «Екологічні технології» (Sustainable Tech), цей лептоп у максимальній конфігурації оснащується процесором Intel Core Ultra X9 Series 3 та графікою Intel Arc™ Pro. Таке поєднання гарантує колосальну потужність ШІ для інтенсивної багатозадачності, роботи з візуальним контентом та високої щоденної ефективності. При цьому пристрій відповідає суворим екологічним стандартам економіки замкненого циклу завдяки інтеграції цифрового паспорта продукту (DPP) та методології оцінки екологічного сліду (PEF). Створений на платформі Intel vPro®, він розроблений спеціально для корпоративного сектору, пропонуючи бездоганну систему безпеки та спрощені інструменти ІТ-керування, зокрема повну відповідність вимогам кіберстійкості NIST SP 800-193. Додатковою перевагою пристрою є унікальна технологія інтелектуального підсвічування ASUS ExpertLumi, яка візуалізує поточний статус системи в реальному часі, дозволяючи працювати ще ефективніше та комфортніше.Мінікомп’ютери серій ASUS NUC та Mini PC демонструють, як колосальна потужність ШІ-обчислень може бути реалізована в компактних та універсальних системах. Ці мініатюрні платформи для сучасного робочого простору бездоганно поєднують у собі високу продуктивність, енергоефективність і надійність конструкції, легко справляючись із будь-якими завданнями — від підтримки автономного ШІ й креативних проєктів до забезпечення безпеки в корпоративних середовищах.Портативний суперкомп’ютер ASUS Ascent GX10 забезпечує обчислювальну потужність ШІ класу петафлопс для розгортання систем автономного штучного інтелекту. Завдяки передовому суперчипу NVIDIA Blackwell із 128 ГБ уніфікованої пам’яті, цей пристрій слугує центральним інтелектуальним ядром для роботи з платформою NVIDIA NemoClaw. Він підтримує технології ізольованого середовища NVIDIA OpenShell розробки для безпечного запуску корпоративних сервісів, гарантуючи прогнозованість витрат та захист даних бізнес-рівня. Саме цей комп’ютер відзначений престижною нагородою Computex 2026 Best Choice Award у категорії «ШІ-обчислення та технології» (AI Computing and Tech).ASUS розширює свій портфель компактних ШІ-систем і представляє ASUS Ascent QN10, перший міні-ПК на базі платформи Qualcomm. Це перший у світі міні-ПК для штучного інтелекту з NPU продуктивністю 80 TOPS, оснащений новітнім процесором Snapdragon® X Elite. Завдяки потужній архітектурі Qualcomm Oryon™ та інтегрованому графічному ядру Qualcomm Adreno, пристрій підтримує інтелектуальні функції ШІ в цілодобовому режимі роботи. Фірмові технології безпеки Snapdragon додатково підвищують рівень захисту та можливості віддаленого керування для сучасних ШІ-сценаріїв.ASUS ExpertCenter PN55 забезпечує високошвидкісну локальну обробку ШІ з мінімальною затримкою для миттєвої візуалізації задумів і комфортної творчої роботи. Завдяки нейропроцесору XDNA 2 з продуктивністю до 55 TOPS та графіці AMD Radeon™ 800M, цей міні-ПК дає змогу швидко перетворювати абстрактні концепції на чудові візуальні ефекти без жодної залежності від хмарних сервісів.ASUS NUC 16 Pro гарантує надійну та безперервну ШІ-швидкодію в компактному 600-грамовому корпусі. Працюючи на базі процесора Intel Core Ultra x9 (у максимальній конфігурації) із сумарною обчислювальною потужністю до 180 TOPS, він підтримує гібридну платформу оркестрації ШІ-агентів від Intel. Ця архітектура за замовчуванням виконує робочі процеси локально на пристрої та звертається до хмари лише за потреби. Такий підхід із пріоритетом локальної обробки знижує витрати на хмарні токени, надійно зберігає конфіденційну інформацію на ПК для захисту цифрового суверенітету та гарантує миттєвий відгук ШІ-агентів. Створений для цілодобових навантажень, NUC 16 Pro протестований за суворими військовими стандартами надійності, що підтверджує його стійкість до падінь, високих температур та інших екстремальних умов із збереженням стабільної ефективності протягом тривалого часу.ASUS NUC 16 створений для сучасного бізнесу: цей міні-ПК працює на базі новітнього процесора Intel Core Series 3 із вбудованими графічним ядром та нейропроцесором. Забезпечуючи сумарну обчислювальну потужність платформи до 40 TOPS, він ідеально підходить для локальної обробки ШІ-завдань в офісах, сфері роздрібної торгівлі та системах легкого IoT. Цей компактний, але потужний пристрій підтримує сучасну пам’ять DDR5, має вдосконалені функції безпеки й універсальні інтерфейси підключення, що гарантує оптимальний баланс продуктивності, масштабованості та вартості. ASUS NUC 16 для Windows 365 — це спеціалізована модифікація, що стала першим хмарним комп’ютером (Cloud PC) від ASUS, створеним для інтеграції з платформою Windows 365. Завдяки перенесенню всього робочого столу у хмару цей пристрій повністю усуває ризики, пов’язані з локальним зберіганням даних, забезпечуючи безпечне, швидке й звичне робоче середовище. Це ідеальний вибір для великих підприємств, які керують спільними робочими місцями або локаціями з високою відвідуваністю: коворкінгами, кол-центрами, лабораторіями та точками роздрібної торгівлі, де безпека й мобільність є найважливішими чинниками.ASUS демонструє практичні сценарії застосування фізичного ШІ, які впроваджують інтелектуальні технології в промислові операції — від етапу моделювання й розробки до валідації та практичного розгортання на периферії (Edge Computing). Промисловий комп’ютер ASUS PE3000N забезпечує потужні можливості фізичного ШІ безпосередньо на периферійному рівні. Створений на базі обчислювальної платформи NVIDIA Jetson Thor, він пропонує продуктивність ШІ до 2070 TOPS ТФЛОПС (із точністю FP4) та 128 ГБ вбудованої пам’яті в компактному, повністю готовому до впровадження корпусі. Це дозволяє реалізувати передові функції сприйняття, логічного мислення та автономних дій на периферії, забезпечуючи підтримку провідних відкритих ШІ-моделей і застосунків у різних сферах — від людиноподібних роботів й автономних машин до інтелектуальної відеоаналітики. Модульна конструкція пристрою дозволяє гнучко адаптувати його під різноманітні галузеві вимоги та конфігурації датчиків. Водночас захищені характеристики, зокрема широкий діапазон вхідної напруги постійного струму, синхронізація часу, контроль запалювання автомобіля та розширений діапазон робочих температур, гарантують надійну роботу обладнання в суворих експлуатаційних умовах.Доповнюючи лінійку периферійних рішень, система ASUS PE6000G слугує потужною ШІ-платформою класу робочих станцій для цифрового моделювання у вимогливих промислових середовищах. Оснащена професійними графічними прискорювачами NVIDIA RTX PRO, вона забезпечує надійне тестування й валідацію систем у реальних польових та заводських умовах перед їх остаточним розгортанням на периферії. Поєднуючись в один комплекс, моделі PE6000G та PE3000N формують тісно інтегрований робочий процес промислового ШІ, який охоплює моделювання, перевірку та реальне виконання завдань у межах робототехнічної екосистеми NVIDIA.Стійкові системи периферійного ШІ серії RUC-2000 розроблені для стабільної роботи в найжорсткіших експлуатаційних умовах. Вони ідеально підходять для виконання критично важливих завдань, як-от комп’ютерний зір, керування безпілотним транспортом та інтелектуальний відеомоніторинг за обмеженого простору. RUC-2000H є базовим безвентиляторним модулем формату 2U, який працює на базі процесорів Intel Core Ultra Series 3, забезпечуючи обчислювальну потужність до 180 TOPS для високопродуктивної обробки ШІ-моделей. Він оснащений мережевими портами 10 Гбіт/с, п’ятьма портами 2,5 Гбіт/с та підтримує підключення до восьми камер через інтерфейс GMSL2. RUC-2000G – стандартна 19-дюймова стійкова конфігурація, створена шляхом поєднання модуля RUC-2000H із додатковими платами розширення. Вона підтримує RAID-масиви з можливістю гарячої заміни накопичувачів, а також має слоти PCIe для встановлення дискретної відеокарти процесора потужністю до 200 Вт. Усі моделі серії пройшли випробування за військовим стандартом США MIL-STD-810H для забезпечення безперебійної роботи в режимі 24/7.Інтегруючись у наше звичне оточення, штучний інтелект стає надійним помічником як у буденних справах, так і під час важливих подій. Він допомагає залишатися організованими, поінформованими та продуктивними завдяки інтуїтивній підтримці, що природно вписується в рутину — удома, на роботі чи в дорозі.Створена для мобільного життя, нові лінійки ноутбуків ASUS Zenbook 14 та Vivobook S14/S16 поєднують у собі вражаючу портативність та універсальність. Модель ASUS Zenbook 14 доступна на платформах Intel, AMD та Qualcomm і презентує два нові витончені відтінки високотехнологічного матеріалу Ceraluminum: блакитний (Arctic Blue) і кораловий (Komodo Coral), які доповнюють фірмовий бежевий колір (Zabriskie Beige). Асортимент новинок також доповнили трансформери Vivobook S Flip із поворотним екраном, що втілюють престижний дизайн та чудову повсякденну продуктивність.Від витонченої майстерності Ceraluminum у Zenbook 14 до елегантних повністю металевих корпусів серії Vivobook S — ASUS об’єднує стиль, гнучкість і практичність у єдину сучасну екосистему. Ці ноутбуки (окремі модифікації яких працюють на базі енергоефективних процесорів Snapdragon X) забезпечують справжню автономність протягом усього дня, плавну багатозадачність та безперебійне підключення до мережі. А фірмові дисплеї ASUS Lumina OLED гарантують неймовірно яскраве й соковите зображення під час роботи, навчання чи творчості. Застосунок MyASUS, доступний на підтримуваних моделях, відкриває вбудований доступ до інтелектуального помічника для підвищення продуктивності та комфортного мобільного стилю життя. Повний набір сучасних інтерфейсів, трансформована конструкція Flip, а також безкоштовний пробний доступ до 700 ГБ хмарного сховища роблять ці ноутбуки надійним, готовим до викликів майбутнього рішенням для динамічних користувачів.ASUS Pad (T3201) — це потужне оновлення в лінійці планшетів компанії. Пристрій оснащений чудовим 12,2-дюймовим двошаровим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2,8K та частотою оновлення 144 Гц, а також аудіосистемою з чотирьох динаміків із підтримкою Dolby Atmos® для справжнього кінематографічного звуку. Попри таку потужність, планшет має ультратонкий магнієво-алюмінієвий корпус завтовшки всього 6,5 мм і важить лише 523 г, що гарантує максимальну портативність. Завдяки сучасному процесору MediaTek Dimensity 8300, пристрій ідеально збалансовує високу швидкодію та енергоефективність. Планшет також підтримує технологію ASUS GlideX, функцію Google Circle to Search та розпізнавання обличчя для миттєвого входу в систему.Стриманий дизайн та висока продуктивність гармонійно поєднуються в серії стаціонарних ПК ASUS V. Нова лінійка містить такі рішення: V700 Mini Towerутілює високу потужність завдяки процесору Intel Core Ultra 9, що розміщений у надтихому корпусі із затишними елементами оздоблення під текстуру натурального дерева; V200 AiO створений для щоденної продуктивності, цей тонкий моноблок гарантує стабільну роботу на базі процесора AMD Ryzen 5 у чистому й компактному виконанні; V400 AiO розроблений для користувачів, яким потрібно більше екранного простору, цей моноблок поєднує великий 27-дюймовий дисплей та передову ШІ-продуктивність платформи Snapdragon X.ASUS ZenWiFi BN12 — це найновіший високопродуктивний mesh-маршрутизатор ASUS стандарту Wi-Fi 8, створений для швидкого, стабільного та надійного підключення у всій оселі. Він легко справляється з великою кількістю пристроїв одночасно, гарантуючи постійну швидкість для повсякденних завдань у розумному домі. Пристрій забезпечує сумарну швидкість до 19 Гбіт/с для плавного стрімінгу та миттєвого відгуку у щоденних завданнях. Комплект із двох пристроїв покриває площу до 650 кв. м. Завдяки новітнім функціям безпеки, інтелектуальній оптимізації мережі, наявності двох портів 10 Гбіт/с і підтримці режиму мобільного модема, ця mesh-система є потужним і готовим до майбутнього рішенням для сучасних осель.ASUS Chromebook CM14 поєднує елегантний дизайн із швидкодією й надійністю для щоденних завдань. Доступний у трьох стильних кольорах, цей пристрій вирізняється елегантним «алмазним» огранюванням країв, безшумною системою охолодження та клавіатурою в тон корпусу — усе це створює бездоганно цілісний образ. Цей неймовірно легкий «хромбук» вагою всього 1,32 кг оснащений великим дисплеєм із широкими кутами огляду, який завдяки фірмовому шарніру можна розкрити на 180° для максимально зручної роботи. Завдяки процесору MediaTek Kompanio 540 він гарантує ефективність протягом усього дня. Крім того, його зручна для обслуговування конструкція (зокрема невипадні гвинти та безгвинтовий фіксатор акумулятора) спрощує ремонт й подовжує термін служби пристрою, що пройшов тестування за суворим військовим стандартом США MIL-STD-810H.Нові ноутбуки ProArt P16 (H7607) і P14 (H7407), а також міні-ПК ProArt Mini PC на базі платформи NVIDIA RTX Spark створені для авторів контенту, розробників та професіоналів, яким необхідні потужні локальні обчислювальні можливості ШІ та передові функції ОС Windows. Завдяки продуктивності штучного інтелекту до 1 петафлопс і до 128 ГБ уніфікованої пам’яті, ці ультратонкі пристрої гарантують блискавичну локальну обробку ШІ-завдань та підтримують роботу інтелектуальних автономних агентів.ASUS додатково розширює ці можливості завдяки ексклюзивній екосистемі ProArt, яка об’єднує спеціалізовані ШІ-застосунки та інструменти для ефективного робочого середовища. Водночас підтримка понад 1000 оптимізованих застосунків, серед яких Adobe Creative Cloud, DaVinci Resolve, Blender, CapCut, ComfyUI та OTOY, гарантує безперебійну роботу, максимальну продуктивність завдяки апаратному прискоренню ШІ та передові методи реалізації проєктів. Ноутбуки ProArt P16 та P14 також оснащені високоякісними дисплеями ASUS Lumina Pro OLED і доступні в класичному чорному кольорі Nano Black та абсолютно новому білому виконанні Neo White.Компанія ASUS прискорює творчі процеси за допомогою власного програмного забезпечення. Застосунок MuseTree, що використовує можливості генеративних моделей FLUX та графічних процесорів NVIDIA, виводить візуалізацію ідей на новий рівень завдяки підвищеній точності обробки промптів, реалістичності зображень і гнучкості редагування. На комп’ютерах ProArt із підтримкою технологій NVIDIA моделі FLUX NVFP4 та оптимізовані для архітектури RTX алгоритми від Black Forest Labs суттєво знижують вимоги до обсягу відеопам’яті. Це дозволяє значно збільшити швидкість генерації та загальну ефективність системи для бездоганно плавного створення ШІ-контенту.Окрім флагманських моделей із чипами RTX Spark, оновлена лінійка пристроїв ProArt здатна задовольнити найрізноманітніші потреби творців. Модель ProArt P16 (H7606), оснащена потужною дискретною відеокартою (до NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуків) та дисплеєм ASUS Lumina Pro OLED із частотою оновлення 120 Гц і яскравістю 1600 кд/м2, дозволяє генерувати ШІ-зображення практично в реальному часі за допомогою ComfyUI та MuseTree. Ноутбук ProArt PX13 оптимізовано для локального навчання ШІ-моделей і масштабних обчислювальних навантажень, тоді як ProArt P14 поєднує можливості малювання й нотаток за допомогою стилуса із хмарними інструментами (наприклад, Goodnotes) для зручного проєктування та розробки візуальних рішень.ASUS також співпрацює з компанією GoPro, щоб запропонувати власникам екшн-камер інтелектуальні інструменти для керування медіафайлами. Це партнерство забезпечує автоматичне розпізнавання сцен, категоризацію та впорядкування панорамного контенту (360°) і матеріалів у GoPro Cloud, що значно спрощує весь творчий шлях — від моменту зйомки до фінального монтажу.ProArt B850‑Creator WiFi Neo — це материнська плата формату ATX, створена для розробників медіаконтенту, дизайнерів і художників. Розроблена для підтримки найновіших процесорів AMD серій Ryzen™ 9000, 8000 та 7000, а також процесорів AMD EPYC™ 4005, вона поєднує в собі потужну підсистему живлення, підтримку високошвидкісної пам’яті DDR5 та слоти розширення PCIe 5.0. Сучасні інтерфейси, серед яких два порти 5G Ethernet, модуль Wi-Fi 7 та кілька слотів M.2, гарантують блискавичну передачу даних, комфортну спільну роботу та максимальну швидкодію сховища. Інтелектуальні фірмові технології, як-от AI Cache Boost, AI Cooling II, профілі AEMP та ASUS AI Advisor, суттєво спрощують налаштування системи. Плата виконана у витонченому стилі лінійки ProArt із багатошаровими темними тонами та мінімалістичними металевими акцентами, а також бездоганно інтегрується з програмним рішенням ProArt Creator Hub для побудови потужних ПК, оптимізованих для роботи з ШІ.MuseBox — це універсальна програмна платформа від ASUS, яка відкриває доступ до можливостей штучного інтелекту для авторів контенту, які працюють у межах екосистеми ASUS AI, що стрімко розвивається. Вона усуває складні технічні бар’єри в роботі з ШІ, пропонуючи швидку інсталяцію та запуск популярних інструментів, як-от ComfyUI та Stable Diffusion, що дозволяє зосередитися на творчості, а не на налаштуванні програмного забезпечення. Ключовою особливістю MuseBox є функція віддаленого доступу до потужних локальних ПК, оснащених графічними картами ASUS. Це дозволяє створювати контент на легких мобільних пристроях, наприклад ноутбуках чи планшетах, у будь-якому місці й у будь-який час, використовуючи потенціал високопродуктивних обчислень. Оскільки всі процеси виконуються локально, конфіденційні дані та творчі активи залишаються в повній безпеці всередині власної системи користувачів. Платформа сумісна з ПК та робочими станціями, які обладнані відеокартами ASUS серій GeForce RTX 40 та RTX 50 із обсягом відеопам’яті не менше 8 ГБ, що забезпечує підтримку професійних робочих процесів ШІ в поєднанні з мобільністю, простотою та надійним локальним захистом даних.У зоні Care and Service на виставці Computex компанія ASUS демонструє нове покоління сервісної робототехніки з підтримкою ШІ, розробленої для реалізації практичного й проактивного догляду. Головними новинками стали компаньйон наступного покоління ASUS Kairo та платформа оркестрації ASUS Maestro.Next-Generation Companion Robot — це персоналізований цілодобовий помічник, створений для підтримки користувачів за допомогою природного спілкування. Він допомагає керувати повсякденними завданнями (обмін повідомленнями, відеодзвінки для перевірки стану, організація особистого контенту), адаптуючись до вподобань та звичок власника. Взаємодія з Kairo може відбуватися через месенджери, навіть коли користувачі перебувають поза домом, що гарантує безперервну підтримку в будь-якому місці.Розроблений для динамічних середовищ, ASUS Kairo здатний виконувати роль автономного сервісного робота, який підтримує навігацію за маршрутами, функцію супроводу («рухайся за мною») та надання інформації в реальному часі завдяки гнучкій модульній платформі. Маючи багатомовну підтримку та адаптивні інтерфейси взаємодії, він надає чіткі вказівки в завантажених приміщеннях. Протестований у сфері охорони здоров’я, Kairo також може застосовуватися для інших напрямків обслуговування, де надійність і точність є критично важливими.ASUS Maestro є командним центром для масштабування робототехніки в реальних операціях, що об’єднує роботів, пристрої IoT, системи та робочі процеси за допомогою стандартизованої інтеграції API. Платформа координує завдання між різними пристроями та ШІ-агентами (включаючи робота ASUS Kairo та віртуального асистента ASUS Sage), виконуючи наскрізні процеси. Створена для масштабування, Maestro підтримує пристрої різних брендів у локальних, хмарних та гібридних середовищах, виступаючи основою для інтелектуального догляду.Після того як ШІ-системи скоординовані, а процеси автоматизовані, медичні рішення все одно покладаються на один ключовий елемент: високоякісні дані, отримані безпосередньо від організму людини. Цей базовий клінічний рівень в екосистемі медичного ШІ від ASUS формують спеціалізовані сенсорні пристрої.Портативний УЗД-апарат ASUS DuoScan — бездротова система клінічної візуалізації, розроблена для складних медичних умов. Залежно від потреб, вона оснащується комбінацією лінійного та конвексного датчиків або лінійного та секторного фазованого датчиків. Це забезпечує широкий спектр досліджень, включаючи абдомінальне та скелетно-м’язове дослідження, обстеження судин, щитоподібної залози та серця. Така гнучкість дозволяє використовувати пристрій у невідкладній допомозі, інтенсивній терапії, кардіології та під час домашнього догляду. Апарат має водо- та пилонепроникний корпус із рейтингом захисту IP68 і забезпечує до 3 годин безперервної роботи. Доступність ультразвукової діагностики безпосередньо біля ліжка пацієнта допомагає медикам працювати ефективніше й приймати рішення швидше.ASUS VivoWatch 6 Plus — смарт-годинник, який безперервно збирає фізіологічні дані в повсякденному житті. Оснащений легким корпусом із титанового сплаву, він базується на перевірених функціях моніторингу артеріального тиску та ЕКГ попередніх поколінь лінійки VivoWatch, пропонуючи нові метрики, зокрема контроль дихання під час сну та оцінку мобільності ходи. Ці вимірювання забезпечують глибший аналіз серцево-судинної системи, ризиків хронічних захворювань та довгострокових тенденцій здоров’я. Завдяки зворотному зв’язку в реальному часі, VivoWatch 6 Plus перетворює щоденну активність на значущі медичні дані, що живлять систему Healthcare AI.Разом ці потоки даних закладають основу для ШІ-агентів у розумній медицині, підтверджуючи результати опитувань, згідно з якими понад 68% медичних працівників першої лінії очікують, що агентивний ШІ матиме суттєвий позитивний вплив на клінічні робочі процеси.Технології ASUS Gaming AI забезпечують інтелектуальну продуктивність, розроблену для безкомпромісного геймінгу. Штучний інтелект допомагає користувачам миттєво оптимізувати систему та підтримувати максимальну конкурентоспроможність у кіберспорті. На стенді ASUS на виставці Computex представлена повна лінійка ноутбуків TUF Gaming, що включає моделі TUF Gaming A18, A16, F16, A14 та новітні модифікації TUF Gaming A16. Оснащені потужною графікою (до NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 для ноутбуків), ці пристрої відзначаються високою надійністю у будь-яких ігрових сценаріях. Під час живої демонстрації на стенді компанії технології ASUS G-Assist та ASUS Zenni Claw наочно ілюструють, як ШІ спрощує налаштування системи та контроль роботи комп’ютерів, моніторів та материнських плат, дозволяючи керувати параметрами «заліза» й продуктивністю за допомогою інтуїтивних текстових або голосових команд.ASUS TUF Gaming T700 – це високопродуктивний ігровий ПК, що поєднує виразний промисловий дизайн із легендарною надійністю серії TUF Gaming. Його панорамні передня та бічні панелі із загартованого скла відкривають чудовий огляд компонентів преміумкласу та налаштовуваного RGB-підсвічування Aura Sync.Просторий 40-літровий корпус не потребує інструментів для обслуговування та майбутніх апгрейдів. Комп’ютер, створений для ігор класу AAA та тривалого рендерингу, пропонує потужний процесор Intel або AMD нового покоління, графіку GeForce RTX, пам’ять DDR5 та швидкісні накопичувачі. Ефективна система охолодження з чотирма вентиляторами та СРО «все-в-одному» (радіатор до 240 мм) гарантують тишу й прохолоду під будь-яким навантаженням. Завдяки успішному тестуванню на довговічність за військовим стандартом MIL-STD-810H, широкому набору інтерфейсів (зокрема численним портам USB та високошвидкісному USB-C®), а також колосальному потенціалу для апгрейду, TUF Gaming T700 є потужною, надійною та гнучкою платформою для сучасних ігрових систем із підтримкою ШІ.TUF Gaming Z890-BTF WiFi7 — це материнська плата формату ATX, розроблена для бездоганно естетичних і високопродуктивних ПК. Вона має архітектуру із прихованими роз’ємами, що дозволяє вивести всі кабелі на зворотний бік плати для винятково охайного вигляду системи. Оптимізована для відеокарт стандарту BTF, плата здатна передавати до 600 Вт потужності безпосередньо через власний конструктив, гарантуючи стабільність в іграх наступного покоління.Створена на базі платформи Intel Z890, вона оснащена надійною системою живлення DrMOS за схемою 16+1+2+1 (80 А), підтримує шину PCIe 5.0, оперативну пам’ять DDR5 та передові мережеві інтерфейси, серед яких Wi-Fi 7, Intel 2.5G Ethernet і Thunderbolt™ 4. Завдяки інтелектуальним функціям на базі ШІ та стильному повністю чорному дизайну, TUF Gaming Z890-BTF WiFi7 забезпечує довговічність, максимальну швидкодію та розумне керування для сучасних ігрових конфігурацій.TUF Gaming B850I WiFi Neo впроваджує легендарну надійність серії TUF Gaming та готову до алгоритмів ШІ продуктивність у компактні збірки. Ця материнська плата формату Mini-ITX знаменує собою довгоочікуваний дебют серії в сегменті малого форм-фактора (SFF). Розроблена для новітніх процесорів AMD Ryzen, вона може похвалитися високоякісною 10-шаровою друкованою платою серверного рівня, яка забезпечує стабільне живлення та незмінну ефективність для умов обмеженого простору. Попри компактні розміри, материнська плата підтримує накопичувачі нового покоління завдяки слотам M.2 PCIe 5.0 та PCIe 4.0, а також гарантує швидкісне підключення через модулі Wi-Fi 6E й 2.5G Ethernet. Інтелектуальні технології, як-от AI Cache Boost, AI Cooling II, профілі AMD EXPO та інструмент ASUS AI Advisor, значно спрощують тонке налаштування платформи, а зручні конструктивні рішення (BIOS FlashBack™, індикатори Q-LED та антена Q-Antenna) роблять процес самостійного складання ПК простим та інтуїтивно зрозумілим.TUF Gaming B850-PRO WiFi7 W Neo поєднує в собі базову продуктивність, витончений дизайн у світлих тонах та практичні інструменти для самостійного складання системи. Ця материнська плата створена для геймерів, які понад усе цінують надійність та гнучкість платформи. Вона пропонує потужну підсистему живлення із силовими каскадами DrMOS за схемою 14+2+1 (80 А) та підтримку оперативної пам’яті DDR5, оптимізовану завдяки профілям AMD EXPO, що гарантує бездоганну стабільність і широку сумісність модулів. Наявність слота PCIe 5.0 для сучасних відеокарт, трьох роз’ємів M.2 (зокрема одного з механізмом M.2 Q-Release), бездротового модуля Wi-Fi 7 з антеною ASUS Q-Antenna та численних портів USB Type-C забезпечує легкість подальшої модернізації системи. Тонке налаштування платформи підтримується технологією ASUS Asynchronous Clock, а збільшений об’єм мікросхеми BIOS (64 МБ) гарантує тривалу підтримку майбутніх поколінь процесорів.TUF Gaming X870-PRO WiFi7 W Neo розроблена для ентузіастів, яким потрібна максимальна продуктивність та повна готовність до майбутніх стандартів підключення. Ця материнська плата формату ATX поєднує в собі передову систему живлення, інтелектуальні інструменти оптимізації та інтерфейси наступного покоління. Вона побудована навколо потужних силових каскадів SPS за схемою 16+2+1 (80 А) й підтримує технології Dynamic OC Switcher, Core Flex та ASUS Asynchronous Clock, що дозволяє виконувати прецизійне налаштування системи та повністю розкривати потенціал процесора. Підтримка оперативної пам’яті DDR5, покращена профілями AMD EXPO, інструментом DIMM Fit Pro та революційною технологією NitroPath DRAM, гарантує бездоганну стабільність і сумісність модулів. Посилений слот PCIe 5.0 x16 SafeSlot та кілька роз’ємів M.2 забезпечують максимальну пропускну здатність для надшвидких відеокарт і накопичувачів. Високошвидкісний бездротовий модуль WiFi 7 з антеною ASUS Q-Antenna та інтегрований мережевий порт 5G Ethernet гарантують підключення з мінімальною затримкою, що доповнюється зручними механізмами для самостійного складання, як-от PCIe Slot Q-Release та M.2 Q-Release. Збільшений об’єм мікросхеми BIOS (64 МБ) забезпечує тривалу підтримку нових CPU та ширші можливості для оверклокінгу, роблячи цю плату надійною основою для потужних ігрових систем із підтримкою ШІ.Зовнішня відеокарта ASUS XG Core забезпечує високу графічну продуктивність та прискорення процесів ШІ для мобільних пристроїв у надзвичайно компактному формфакторі. Оснащена графічним процесором AMD Radeon™ RX 9060 XT LP та 16 ГБ відеопам’яті, вона дозволяє ноутбукам та іншим малогабаритним системам легко справлятися з вимогливою 3D-графікою, створенням контенту та ШІ-навантаженнями, які інакше перевищували б можливості їхнього апаратного забезпечення. Інтегрований інтерфейс USB4® забезпечує швидке й зручне підключення до сумісних пристроїв, а вбудовані виходи HDMI® та DisplayPort підтримують роботу з великими зовнішніми моніторами для розширення робочого простору. Поєднуючи в собі потужність зовнішнього графічного процесора та функціональність док-станції, XG Core гарантує продуктивність рівня настільного ПК без жодних компромісів із мобільністю.