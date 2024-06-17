Нові телевізори Philips 2024 року

17 июня 2024, 12:15

Нова лінійка телевізорів Philips представлена моделями з екранною діагоналлю від 43 до 75 дюймів.Всі новинки підтримують фірмову технологію Ambilight, що являє собою систему світлодіодного підсвічування позаду екрана, яка реагує на тип контенту й занурює глядача в ореол різнобарвного світла, створюючи особливу атмосферу перегляду. Крім того, нові моделі мають цілу низку технічних покращень та інновацій, як-от збільшення яскравості OLED-панелей, покращені ігрові режими з HDR, оновлені пульти ДК із підсвічуванням кнопок тощо.

Але родзинкою новою лінійки, безперечно, є оновлена операційна система TITAN OS, яка вирізняється напрочуд легким та зручним користуванням, а також покращеним доступом до контенту з популярних стримінгових платформ. Нові телевізори Philips на базі цієї ОС отримали збільшену кількість пам’яті та оптимізований код для збільшення продуктивності, тож нова система працює швидко й плавно без найменших затримок. Впровадження протоколів «розумного дому» METTER та Control4 дає змогу використовувати телевізор в якості системи керування побутовими функціями, а підтримка голосових помічників Alexa та Google Assistant робить взаємодію з новинками максимально простою та зручною.

Для поціновувачів якісного звуку розробники реалізували оновлені алгоритми обробки звуку від Dolby та підтримку кодека DTS-X, а також додали функції калібрації кімнати та DTS PlayFi. Для геймерів особливо важливим буде підтримка VRR та надзвичайно низька затримка сигналу для максимального занурення в ігровий процес.