Vodafone инвестировал 21,6 млрд гривен в скоростной интернет в Украине

22 марта 2019, 11:15

Общие инвестиции Vodafone с в период активного строительства сетей скоростного интернета в 2015-2018 годах достигли рекордного на рынке показателя в 21,6 млрдгрн.Компания полностью модернизировала оборудование радио части, не только заменив существующие антенны на оборудование с поддержкой 3G и 4G, но и установила дополнительные базовые станции для обеспечения надежного покрытия. Кроме того, модернизированы не менее важные сетевые элементы, такие как ядро сети, коммутационное оборудование, транспортная сеть, indoor-решения. Это позволило обеспечить достаточные мощности и пропускную способность сети, чтобы клиенты могли использовать большие объемы мобильного интернета на стабильно высокой скорости.Vodafone установил более 5 тысяч базовых станций 4G и обеспечил покрытие для более 45% жителей Украины. При этом Vodafone продолжает активно развивать 3G покрытие. На сегодняшний день у Vodafone наиболее широкое 3G покрытие в стране - 85% украинцев сегодня уже получили доступ к 3G Vodafone. 3G сеть компании покрывает более 11 тысяч населенных пунктов, покрытие обеспечивают 8700 базовых станций 3G.Активное развитие 4G и 3G позволило обеспечить достаточную емкость и покрытие для растущего количества дата-клиентов с учетом увеличения объемов пользования. По результатам 2018 года клиенты Vodafone оказались наиболее активными интернет-пользователями – в среднем дата-клиент Vodafone использует 3,2 ГБ траффика в месяц. В прошлом году клиенты Vodafone стали использовать в два раза больше трафика, чем годом ранее.Рекордные на рынке инвестиции призваны обеспечить технологическое лидерство Vodafone и гарантировать клиентам компании не только бесперебойную работу мобильной связи и data услуг, но и надежную платформу для запуска новых технологичных услуг на базе 4G: технологий и продуктов IoT, решений для SmartCity, аналитики больших данных, облачных сервисов, инновационных услуг на базе технологии Mobile ID, а также финтех сервисов.