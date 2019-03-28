Трафик в сети Vodafone вырос в 20 раз за 4 года

28 марта 2019, 14:45

Vodafone отмечает 20-кратный рост интернет-трафика в 2015-2018 годах, с момента начала строительства сетей скоростного мобильного интернета.

В прошлом году клиенты Vodafone стали использовать в два раза больше трафика, чем годом ранее.



По результатам 2018 года клиенты Vodafone оказались наиболее активными интернет-пользователями – в среднем дата-клиент Vodafone использует 3,2 ГБ траффика в месяц. Самым активным интернет-городом стал Киев – сегодня в столице за месяц клиенты используют около 1,5 Петабайт мобильного интернета. Второе и третье место по интернет-активности занимают Харьков и Днепр, которые генерируют почти вдвое меньше траффика, чем Киев.



Активное потребление стимулировали выгодные тарифы, которые Vodafone предложил в 2018 году: линейка тарифов Super Net с большим объемом интернет-трафика для клиентов предоплаченной связи, новые тарифы для контрактных клиентов компании, а также увеличение пакетов мобильного интернета в бизнес тарифах компании.



Рост потребления стал возможным также благодаря активному расширению покрытия сетей 3G и запуску 4G – по результатам года 85% жителей Украины могли воспользоваться 3G связью Vodafone, и 45% украинцев получили доступ к услугам 4G Vodafone. Инвестиции компании в развитие инфраструктуры с момента начала строительства сетей скоростного мобильного интернета составили 21,6 млрд грн.



Рекордные на рынке инвестиции призваны обеспечить технологическое лидерство Vodafone и гарантировать клиентам компании не только бесперебойную работу мобильной связи и data услуг, но и надежную платформу для запуска новых технологичных услуг на базе 4G: технологий и продуктов IoT, решений для SmartCity, аналитики больших данных, облачных сервисов, инновационных услуг на базе технологии Mobile ID, а также финтех сервисов.



Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.



Для тех, кто еще не дошел до магазина Vodafone, чтобы заменить свою старую SIM-карту на USIM с поддержкой 4G, Vodafone предлагает бесплатную доставку.

