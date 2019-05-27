Vodafone в 1 квартале 2019 года: рост доходов, трафика и собственной розницы

27 мая 2019, 14:15

Vodafone улучшил основные финансовые показатели по результатам 1 квартала 2019 года.

Vodafone добился значительного роста операционной эффективности в 1 квартале 2019 года: показатель OIBDA увеличился на 19% годовом исчислении и достиг 1,8 млрд грн. Маржа OIBDA остается на уровне 52,8%. Чистая прибыль компании в 1 квартале 2019 года выросла год к году на 16% и составила 426 млн грн.



Основной причиной увеличения доходов Vodafone стал рост количества data-пользователей и потребления услуг передачи данных. 4G-клиент Vodafone по результатам квартала в среднем использовал 7,6 ГБ траффика в месяц. Общий объем интернет трафика в сети Vodafone за год увеличился вдвое. Количество клиентов, которые пользуются интернетом четвертого поколения связи, по результатам 1 квартала составляло 3,5 млн.



Также увеличились доходы торговой деятельности в связи с расширением собственной розницы. На сегодняшний день Vodafone Retail – один из крупнейших ритейлеров в стране, торговая сеть компании сегодня насчитывает более 200 собственных магазинов. Магазины Vodafone предлагают только сертифицированные товары: смартфоны, различные гаджеты, носимую электронику, роутеры, аксессуары. В магазинах также можно подключить любые услуги Vodafone и получить квалифицированную консультацию от экспертов компании.



Активное потребление стимулировали выгодные тарифы: линейка тарифов Super Net с большим объемом интернет-трафика для клиентов предоплаченной связи, новые тарифы для контрактных клиентов компании, а также увеличенные пакеты мобильного интернета в бизнес тарифах компании. Тарифы Vodafone пользуются популярностью у абонентов и являются одними из самых доступных на рынке, о чем свидетельствует самый низкий на рынке показатель ARPU - 55,4 грн.



Рост потребления стал возможным также благодаря активному расширению покрытия сетей 4G и 3G – по результатам квартала 86% жителей Украины могли воспользоваться 3G связью Vodafone, и 57% украинцев получили доступ к услугам 4G Vodafone. Инвестиции компании в развитие инфраструктуры с момента начала строительства сетей скоростного мобильного интернета составили 22,5 млрд грн.



По результатам 1 квартала 2019 года количество клиентов Vodafone в Украине составляет 19,6 млн. Уменьшение абонентской базы в прошедшем году вызвано двумя факторами: недоступностью услуг связи на некоторых территориях на востоке страны и снижением потребности абонентов мобильной связи в использовании одновременно нескольких sim-карт – общерыночной тенденцией, которая проявляется у всех операторов.



