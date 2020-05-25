Vodafone в 1 квартале увеличил покрытие и количество дата-пользователей

25 мая 2020, 12:15

Vodafone улучшил основные финансовые показатели по результатам 1 квартала 2020 года. Доход компании в январе-марте 2020 года составил 4,39 млрд грн, на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Vodafone демонстрирует самую высокую на рынке динамику увеличения дохода, связанную с ростом потребления дата-услуг и увеличением доходов от торговой деятельности собственной розницы Vodafone.



В среднем по результатам первого квартала дата-клиент Vodafone использовал 4,6 ГБ трафика в месяц. Рост потребления стал возможным благодаря активному расширению покрытия сетей скоростного интернета. Сегодня 4G сеть Vodafone доступна 71% украинцев, 86% населения может пользоваться 3G покрытием. За год количество базовых станций 4G увеличилось вдвое, а количество населенных пунктов, в которых доступен 4G – в 3 раза. Vodafone инвестировал в сеть в 1 квартале 2020 года порядка 1,2 млрд грн, включая стоимость лицензии в диапазоне 900МГц – 265 млн грн. Общие инвестиции компании в строительство сетей скоростного мобильного интернета составили 26,6 млрд грн.



Кроме того, увеличилось число дата-клиентов – количество пользователей USIM-карт с поддержкой 4G за два года возросло в 3 раза. А количество клиентов Vodafone, воспользовавшихся data-услугами, составило 12 млн.



Показатель ARPU вырос в 1 квартале до показателя 68,9 грн, при этом остается самым низким на рынке, что свидетельствует о доступности тарифных линеек Vodafone.



Еще одним фактором роста доходов стал рост продаж в собственной рознице. На сегодняшний день Vodafone Retail – один из крупнейших ритейлеров в стране. Магазины Vodafone предлагают только сертифицированные товары: смартфоны, различные гаджеты, носимую электронику, роутеры, аксессуары. В магазинах также можно подключить любые услуги Vodafone и получить квалифицированную консультацию от экспертов компании.



Показатели операционной эффективности демонстрируют рост: показатель OIBDA увеличился на 30% по сравнению с 1 кварталом 2019 года и достиг 2,3 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась до 53,3%. В первом квартале чистый убыток Vodafone Украина составил 744 млн грн, что связано с курсовой разницей по переоценке Евробондов объемом $500 млн. выпущенных компанией в феврале 2020 года – девальвация гривны на конец квартала по сравнению с курсом на дату получения займа составила 15%.



По результатам первого квартала 2020 года абонентская база компании остается стабильной – 19,5 млн, годовые колебания составили -0,1%, наблюдается рост в сегменте контрактных подключений.



Ключевыми событиями, повлиявшими на деятельность компании в 1 квартале 2020 года, стали:

1) Подписание договора между Vodafone Украина и Vodafone Group о продлении сотрудничества на 5 лет в рамках соглашения о стратегическом партнерстве. В рамках нового соглашения украинская компания продолжит работу под брендом Vodafone в течение следующих пяти лет. Как полноправный участник глобальной программы Vodafone Partner Markets, Vodafone Украина может пользоваться особыми условиями кооперации с глобальными поставщиками и телекоммуникационными операторами по всему миру. Это откроет новые возможности для украинского рынка и позволит украинским клиентам пользоваться всеми преимуществами сервиса Vodafone, доступного во многих странах мира. Vodafone Group поделится своей международной экспертизой в вопросах эксплуатации, оптимизации сети и внедрения высококачественных услуг 4G. Украинские компании смогут воспользоваться уникальными разработками Vodafone, такими как экосистема IoT, big data аналитика и облачные сервисы.



2) Vodafone Украина осуществил свою первую эмиссию еврооблигаций на международных рынках капитала объемом $500 млн с доходностью 6,20%. Это первый опыт для телеком-рынка Украины. Vodafone удалось достичь самой низкой цены на выпуск еврооблигаций среди корпоративных эмитентов из Украины, что демонстрирует сильные финансовые позиции компании, а также является крупным достижением не только для Vodafone Украина, но и для всего украинского рынка.



3) Vodafone приобрел лицензию на частоты в диапазоне 900МГц, стоимостью 265 млн грн, что позволит приступить к разворачиванию национального покрытия 4G в Украине.



4) Учитывая сложную ситуацию в стране, вызванную эпидемией Covid19, Vodafone оказал и продолжает оказывать помощь стране. Vodafone Украина совместно со своим акционером – группой компаний NEQSOL Holding – выделила 33 млн гривен в качестве благотворительной помощи больницам Украины для борьбы с коронавирусом. Средства направлены на приобретение оборудования, систем тестирования и средств защиты для врачей. Кроме того, Vodafone запустил и продолжает внедрять инициативы, направленные на поддержку Украины и украинцев во время карантина. Предварительно вклад компании в качестве социальной поддержки оценивается в сумму около 30 млн гривен. Таким образом, общая сумма помощи на сегодняшний день составляет 63 млн гривен.