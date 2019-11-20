20 ноября 2019, 10:15

Vodafone в 3 квартале 2019: рост пользования и доходов от передачи данных

Vodafone нарастил доход по результатам 3 квартала 2019 года. Выручка компании в июле-сентябре этого года растет быстрее рынка. Годовой рост выручки составил 29.7%, доход в 3 квартале составил 4,3 млрд грн.



Vodafone увеличил OIBDA на 28.9% в годовом исчислении, по результатам 3 квартала этот показатель достиг 2,4 млрд грн. Маржа OIBDA стабильна с тенденцией к росту, в третьем квартале она выросла до 54,6%. Чистая прибыль компании в 3 квартале 2019 года составила 887 млн грн.



Основной причиной увеличения доходов Vodafone стал рост количества data-пользователей и потребления услуг передачи данных. Общий объем интернет трафика в сети Vodafone за год увеличился вдвое. Рост дата-доходов за это время составил 56%.



Активное потребление стимулировали выгодные тарифы: линейка тарифов Super Net с большим объемом интернет-трафика для клиентов предоплаченной связи, а также молодежный тариф Joice с безлимитным трафиком для топовых мультимедийных площадок и сервисов. Тарифы Vodafone пользуются популярностью у абонентов и являются одними из самых доступных на рынке, о чем свидетельствует самый низкий на рынке показатель ARPU – 68,2 грн.



Рост потребления стал возможным также благодаря активному расширению покрытия сетей скоростного интернета. Сегодня 4G сеть Vodafone доступна 66% украинцев, 86% населения может пользоваться 3G покрытием. Наметился также новый ощутимый тренд, который будет усиливаться. Внедрение 4G дало толчок развитию новых технологий и новых направлений бизнеса на их основе – IoT, big data аналитика, облачные сервисы. Спрос на эти услуги увеличивается, как среди бизнес-клиентов компании, так и на уровне муниципалитетов – так, за последний год были заключены меморандумы с городскими администрациями Харькова, Киева, Одессы о применении новых технологических решений для развития концепции Smart City.



Также увеличились доходы торговой деятельности в связи с расширением собственной розницы. На сегодняшний день Vodafone Retail – один из крупнейших ритейлеров в стране, торговая сеть компании сегодня насчитывает порядка 240 собственных магазинов. Магазины Vodafone предлагают только сертифицированные товары: смартфоны, различные гаджеты, носимую электронику, роутеры, аксессуары. В магазинах также можно подключить любые услуги Vodafone и получить квалифицированную консультацию от экспертов компании.



В 3 квартале 2019 года продолжает увеличиваться количество клиентов Vodafone – услуги компании выбирают 19,8 млн клиентов.

