Перспективные финтех-проекты привлекут финансирование на публичном рынке

3 марта 2021, 13:15

Информационное агентство Finam.ru провело онлайн-конференцию «Традиционные банки, необанки, платежные системы — инвестидеи настоящего и будущего».

Ее участники отмечают, что «коронакризис» привел к росту количества финтех-проектов, которые в перспективе неизбежно объединятся с банками. Инвесторам в финтех эксперты рекомендуют не упускать возможность принять участие в IPO, выделяя среди самых перспективных историй Stripe, Marqeta и Nubank.



Коронакризисный год дал сильный толчок активному развитию онлайн-экономики: появились новые финтех-стартапы, возрос интерес к цифровому формату необанков, а традиционные финансовые институты усилили процесс трансформации бизнеса под нужды потребителя в сложные экосистемы, торгующие бытовыми, развлекательными и прочими услугами.



Преимуществом необанков является отсутствие у них багажа в виде устаревшей IT-инфраструктуры, отмечает старший аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов: «Это позволяет им быть более гибкими и иметь больше возможностей быстро создавать и внедрять современные финансовые продукты». Усиленный интерес к инновационным финтех-компаниям обусловлен их удобством, понятностью условий и простотой подключения, дополняет коллегу директор департамента аналитики и контента Banki.ru Сабина Хасанова.



В то же время, классические банки имеют более сбалансированную модель развития и возможность постепенной экспансии в новые сегменты, опираясь на традиционный банкинг, напоминает г-н Додонов: «Бизнес классических банков не демонстрирует каких-то взрывных темпов роста, но зато он более устойчив к рыночным потрясениям и должен выиграть от ожидаемого экономического восстановления в мире». По словам эксперта, наиболее привлекательны для инвесторов акции Сбербанка, MasterCard, Citigroup, American Express и Capital One Financial.



В перспективе финтех-компании будут объединяться с банками, прогнозирует г-жа Хасанова: «Примерами служат Банк “Точка”, “ЮМани” (бывш. “Яндекс-деньги”), “СКБ-банк” и проект Ecombank. В США есть примеры, когда финтех-компании покупали банки». При этом начальник отдела анализа банковского и финансового рынков «Промсвязьбанка» Илья Ильин утверждает, что в России уже сегодня сложно найти финтехпроект, независимый от банков.



Интерес пользователей и тенденции цифрового рынка привлекает финтех-стартапы на публичные рынки. По словам руководителя направления IPO-аналитики ГК «ФИНАМ» Леонида Делицына, не меньше десятка финтех-компаний в течение года воспользуются повышенным спросом со стороны инвесторов. Тем, кто рассматривает возможность принять участие в IPO, эксперт рекомендует американский платежный стартап Stripe, который сейчас оценивается в $36 млрд, а в перспективе может подорожать до $100 млрд. Также г-н Делицын высоко оценивает перспективы роста бизнеса разработчика программного обеспечения для платежных решений Marqeta, которого на данный момент рынок оценивает в $10 млрд, а также бразильского финтех-стартапа Nubank, стоимостью $25 млрд.



