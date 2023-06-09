9 июня 2023, 8:45

Банки Казахстана начали отказывать в платежах рублями

Банки Казахстана начали отказывать в платежах рублями



Некоторые российские предприниматели сталкиваются с отказами банков Казахстана в рублевых платежах, сообщила газете «Ведомости» лидер направления внешнеэкономической деятельности «ВЭД импорт» банка «Точка» Давыдова.



Информацию подтвердил источник в банке из ТОП-50 страны. По его словам, банк зафиксировал десятки возвратов платежей в рублях со стороны Halyk Bank, Fortebank, RBK bank и Bereke bank. На этом фоне российский бизнес начал все больше интересоваться расчетами в казахстанских тенге.



Глава Минфина страны Жамаубаев прокомментировав публикацию газеты, заявил: «... это непосредственно работа самих банков. Со стороны правительства никаких установок не было».

