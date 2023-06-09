Банки Казахстана начали отказывать в платежах рублями
Некоторые российские предприниматели сталкиваются с отказами банков Казахстана в рублевых платежах, сообщила газете «Ведомости» лидер направления внешнеэкономической деятельности «ВЭД импорт» банка «Точка» Давыдова.
Информацию подтвердил источник в банке из ТОП-50 страны. По его словам, банк зафиксировал десятки возвратов платежей в рублях со стороны Halyk Bank, Fortebank, RBK bank и Bereke bank. На этом фоне российский бизнес начал все больше интересоваться расчетами в казахстанских тенге.
Глава Минфина страны Жамаубаев прокомментировав публикацию газеты, заявил: «... это непосредственно работа самих банков. Со стороны правительства никаких установок не было».
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